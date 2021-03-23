НАБУ зобов'язали відкрити провадження проти голови Черкаської ОДА Скічка, — ЗМІ

Після скарги суд нібито розпорядився, щоб детективи почали розслідувати можливі зловживання владою.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко повинен стати фігурантом кримінального провадження НАБУ. Про це пише агентство "Українські новини", посилаючись на матеріали суду.

За даними ЗМІ, 18 лютого в НАБУ подали заяву про кримінальне правопорушення: зловживання владою або службовим становищем із боку Черкаського губернатора Олександра Скічка. Правоохоронці не внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і не почали працювати у цій справі, тому позивач звернувся до суду.

18 березня суд ("УН" не вказали конкретну інстанцію) задовольнив скаргу громадянина та розпорядився, щоб НАБУ почало кримінальне провадження, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс.

Раніше Олександр Скічко оголосив про посилення карантину в Черкаській області. За словами губернатора, він вирішив "діяти на випередження", щоб регіон не опинився в "червоній" зоні. З 22 березня тут діють такі обмеження:

забороняються масові заходи;

ресторани, кафе, бари, нічні клуби повинні закриватися після 23:00.

збільшується кількість громадського транспорту на популярних маршрутах і посилюється контроль за використанням засобів захисту від інфекції;

збільшується кількість ліжко-місць.

Олександр Скічко пообіцяв стежити за дотриманням таких обмежувальних заходів до 25 березня. За його словами, якщо місцеві жителі масово порушуватимуть заборони — карантин ще сильніше посилять.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро закрили кримінальне провадження про можливу недостовірну інформацію в декларації глави МВС Арсена Авакова. Передбачалося, що міністр міг не звернути увагу на звітах за 2018-2019 рік віллу в Італії вартістю майже 3,3 мільйони євро. Розслідування довелося зупинити після тому, що Конституційний суд прибрав кримінальну відповідальність за помилкове декларування.

За даними "Центру протидії корупції", Арсен Аваков у 2017 році через свою компанію купив віллу в комуні Сан-Феліче-Чирчео прибережній провінції Латина. Крім того, у 2015-2018 роках міністр декларував грошові активи, але нібито не вказував доходи від банківських відсотків. Після цього НАБУ звернуло увагу на розбіжності в доходах дружини міністра та почало розслідування.