За вступление Украины в ЕС на референдуме проголосовали бы почти 80% украинцев, - опрос

Каждый четвертый украинец убежден, что в ближайшие годы отношения между Евросоюзом и нашей страной улучшатся.

Согласно результатам свежего соцопроса, проведенного "Центром Разумкова" с 5 по 9 марта, "за" вступление Украины в Европейский Союз на референдуме проголосовали бы 79,6% среди тех, кто намерен участвовать в этом референдуме. Вариант "против" выбрали бы 16,7%, а затруднились с ответом 3,7% респондентов.

При этом около 47% участников опроса отметили, что вовсе не собираются голосовать на таком референдуме.

Среди всех опрошенных идею вступления Украины в ЕС поддержали 59,4% украинцев, а "против" высказались 25,9% опрошенных. Вариант "тяжело ответить" выбрали 14,7% респондентов.

Также 25,9% участников опроса сказали, что, по их мнению, в ближайшие годы отношения ЕС и Украины улучшатся, 39% выбрали вариант "останутся без изменений", 10,4% считают, что отношения ухудшатся, а 24,7% затруднились с ответом.

[ + – ] Результаты соцопроса "Центра Разумкова", март 2021 года

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в недавно опубликованном интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует стать членом Евросоюза в течение ближайших 5-10 лет.

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский заявлял, что курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем ранее.