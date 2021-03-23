За вступ України в ЄС на референдумі проголосували б майже 80% українців, — опитування

Кожен четвертий українець переконаний, що в найближчі роки відносини між Євросоюзом і нашою країною покращаться.

Згідно з результатами свіжого соцопитування, проведеного "Центром Разумкова" з 5 по 9 березня, "за" вступ України до Європейського Союзу на референдумі проголосували б 79,6% серед тих, хто має намір брати участь у цьому референдумі. Варіант "проти" вибрали б 16,7%, а вагалися з відповіддю 3,7% респондентів.

При цьому близько 47% учасників опитування зазначили, що зовсім не збираються голосувати на такому референдумі.

Серед усіх опитаних ідею вступу України в ЄС підтримали 59,4% українців, а "проти" висловилися 25,9% опитаних. Варіант "важко відповісти" вибрали 14,7% респондентів.

Також 25,9% учасників опитування сказали, що, на їхню думку, у найближчі роки відносини ЄС та України покращаться, 39% вибрали варіант "залишаться без змін", 10,4% вважають, що відносини погіршаться, а 24,7% не змогли відповісти.

[ + – ] Результати соцопитування "Центру Разумкова", березень 2021 року

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що в недавно опублікованому інтерв'ю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує стати членом Євросоюзу протягом найближчих 5-10 років.

У вересні 2020 року Володимир Зеленський заявляв, що курс України в ЄС є ще більш актуальним, ніж раніше.