Зеленский подписал документ, согласно которому у него закончился срок полномочий

Согласно распоряжению, Зеленский уволил главу Кропивницкой РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Владимир Зеленский подписал распоряжение №206/2021 от 23 марта, согласно которому Алла Полищук увольняется с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Офиса президента, сообщает издание "Украинские новости".

[ + – ] Зеленский подписал распоряжение об увольнении "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины" Фото: Украинские новости

Об этом написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Иванеско, директор "Украинских новостей".

[ + – ] Зеленский подписал распоряжение об увольнении "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины" Фото: скриншот

Вскоре этот документ — распоряжение №206/2021 от 23 марта — удалили с сайта ОП.

На текущий момент в публичном доступе там есть документы №207/2021 от 23 марта и №204/2021 от 23 марта, однако №205/2021 и №206/2021 отсутствуют.

[ + – ] На сайте ОП отсутствуют распоряжения №205/2021 и №206/2021 Фото: скриншот

Впрочем, в кэше Google сохранилась удаленная версия распоряжения, которым Зеленский уволил главу Кропивницкой РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

Отметим, недавно Зеленский своим указом назначил главе Офиса президента нового заместителя. Им стал Игорь Брусило, который был заведующим отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала администрации главы государства еще со времен Петра Порошенко.

А 23 марта Зеленский своим указов ввел в действие новые санкции СНБО против РФ. Всего в списке оказалась 81 компания и 26 физлиц, среди которых — российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today.