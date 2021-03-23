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Зеленский подписал документ, согласно которому у него закончился срок полномочий

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Владимир Зеленский, зеленский, указ, президент, распоряжение, документ, окончание полномочий
Фото: скриншот | Владимир Зеленский

Согласно распоряжению, Зеленский уволил главу Кропивницкой РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Владимир Зеленский подписал распоряжение №206/2021 от 23 марта, согласно которому Алла Полищук увольняется с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Офиса президента, сообщает издание "Украинские новости".

зеленский, указ, президент, распоряжение, документ, окончание полномочий
Зеленский подписал распоряжение об увольнении "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины"
Фото: Украинские новости

Об этом написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Иванеско, директор "Украинских новостей".

зеленский, указ, президент, распоряжение, документ, окончание полномочий
Зеленский подписал распоряжение об увольнении "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины"
Фото: скриншот

Вскоре этот документ — распоряжение №206/2021 от 23 марта — удалили с сайта ОП.

На текущий момент в публичном доступе там есть документы №207/2021 от 23 марта и №204/2021 от 23 марта, однако №205/2021 и №206/2021 отсутствуют.

зеленский, указ, президент, распоряжение, документ, окончание полномочий
На сайте ОП отсутствуют распоряжения №205/2021 и №206/2021
Фото: скриншот

Впрочем, в кэше Google сохранилась удаленная версия распоряжения, которым Зеленский уволил главу Кропивницкой РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

Отметим, недавно Зеленский своим указом назначил главе Офиса президента нового заместителя. Им стал Игорь Брусило, который был заведующим отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала администрации главы государства еще со времен Петра Порошенко.

А 23 марта Зеленский своим указов ввел в действие новые санкции СНБО против РФ. Всего в списке оказалась 81 компания и 26 физлиц, среди которых — российские СМИ "Газета.Ру", "Лента.Ру" и Russia Today.