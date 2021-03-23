Зеленський підписав документ, згідно з яким у нього закінчився термін повноважень

Згідно з розпорядженням, Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА "в зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

Володимир Зеленський підписав розпорядження №206/2021 від 23 березня, згідно з яким Алла Поліщук звільняється з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України". Відповідний документ був опублікований на офіційному сайті Офісу президента, повідомляє видання "Українські новини".

[ + – ] Зеленський підписав розпорядження про звільнення "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України" Фото: Украинские новости

Про це написав на своїй сторінці у Facebook і журналіст Денис Іванеско, директор "Українських новин".

[ + – ] Зеленський підписав розпорядження про звільнення "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України" Фото: скриншот

Незабаром цей документ — розпорядження №206/2021 від 23 березня — видалили з сайту ОП.

На поточний момент в публічному доступі там є документи №207/2021 від 23 березня і №204/2021 від 23 березня, проте №205/2021 і №206/2021 відсутні.

[ + – ] На сайті ВП відсутні розпорядження №205/2021 і №206/2021 Фото: скриншот

Втім, в кеші Google збереглася віддалена версія розпорядження, яким Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України". Ознайомитися з нею можна за цим посиланням.

Зазначимо, нещодавно Зеленський своїм указом призначив голові Офісу президента нового заступника. Ним став Ігор Брусило, який був завідувачем відділом Головного департаменту Державного протоколу і церемоніалу адміністрації голови держави ще з часів Петра Порошенка.

А 23 березня Зеленський своїм указів ввів в дію нові санкції РНБО проти РФ. Всього у списку виявилася 81 компанія і 26 фізичних осіб, серед яких — російські ЗМІ "Газета.Ру", "Лента.Ру" і Russia Today.