Зеленський підписав документ, згідно з яким у нього закінчився термін повноважень
Згідно з розпорядженням, Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА "в зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".
Володимир Зеленський підписав розпорядження №206/2021 від 23 березня, згідно з яким Алла Поліщук звільняється з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України". Відповідний документ був опублікований на офіційному сайті Офісу президента, повідомляє видання "Українські новини".
Про це написав на своїй сторінці у Facebook і журналіст Денис Іванеско, директор "Українських новин".
Незабаром цей документ — розпорядження №206/2021 від 23 березня — видалили з сайту ОП.
На поточний момент в публічному доступі там є документи №207/2021 від 23 березня і №204/2021 від 23 березня, проте №205/2021 і №206/2021 відсутні.
Втім, в кеші Google збереглася віддалена версія розпорядження, яким Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України". Ознайомитися з нею можна за цим посиланням.
Зазначимо, нещодавно Зеленський своїм указом призначив голові Офісу президента нового заступника. Ним став Ігор Брусило, який був завідувачем відділом Головного департаменту Державного протоколу і церемоніалу адміністрації голови держави ще з часів Петра Порошенка.
А 23 березня Зеленський своїм указів ввів в дію нові санкції РНБО проти РФ. Всього у списку виявилася 81 компанія і 26 фізичних осіб, серед яких — російські ЗМІ "Газета.Ру", "Лента.Ру" і Russia Today.