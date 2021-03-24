"Окончание срока полномочий президента". В ОП заявили, что ошибки в указе нет

На Банковой утверждают, что имеется ввиду окончание полномочий Петра Порошенко

В указе президента Украины Владимира Зеленского об увольнении чиновницы из Кировоградской области ошибки не было.

Об этом сообщает в соцсети Facebook Офис президента, реагируя на информацию о "странном" указе главы государства, появившуюся в СМИ.

Напомним, в указе от 23 марта было сказано об увольнении с должности председателя Кропивницкого районной государственной администрации Кировоградской области Полищук Аллы Ивановны в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

[ + – ] Указ Владимира Зеленского об освобождении Полищук с занимаемой должности

В Офисе президента заявляют, что эту чиновницу назначил на должность в 2015 году бывший на то время президентом Петр Порошенко.

Согласно законодательству, пишут в ведомстве, главы местных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабмина на срок полномочий главы государства.

"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", – подытожили в ОП.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и всех китайцев с Новым годом по восточному календарю, написав соответствующие статусы на китайском и украинском языках, а также сопроводил поздравление на украинском фотографией Непала.

А в 2019 году пресс-служба Зеленского за день до визита главы государства в Канаду опубликовала релиз, в котором назвала столицей страны Торонто вместо Оттавы.

В том же году в Офисе президента перепутали Литву и Латвию. Сотруднику ОП, который перепутал Латвию с Литвой, подарили атлас и выписали штраф.