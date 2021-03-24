"Закінчення терміну повноважень президента". В ОП заявили, що помилки в указі немає

На Банковій запевняють, що мається на увазі закінчення повноважень Петра Порошенка.

В указі президента України Володимира Зеленського про звільнення чиновниці з Кіровоградської області помилки не було.

Про це повідомляє в соцмережі Facebook Офіс президента, реагуючи на інформацію про "дивний" указ глави держави, що з'явилася в ЗМІ.

Нагадаємо, в указі від 23 березня було сказано про звільнення з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області Поліщук Алли Іванівни в зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України.

[ + – ] Указ Володимира Зеленського про звільнення Поліщук із займаної посади

В Офісі президента заявляють, що цю чиновницю призначив на посаду в 2015 році колишній на той час президентом Петро Порошенко.

Згідно із законодавством, пишуть у відомстві, глави місцевих адміністрацій призначаються на посаду президентом за поданням Кабміну на термін повноважень глави держави.

"У разі обрання нового президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій", — підсумували в ОП.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський привітав голову КНР Сі Цзіньпіна і всіх китайців із Новим роком за східним календарем, написавши відповідні статуси китайською та російською мовами, а також супроводжував привітання українською мовою фотографією Непалу.

А в 2019 році прес-служба Зеленського за день до візиту глави держави до Канади опублікувала реліз, в якому назвала столицею країни Торонто замість Оттави.

Того ж року в Офісі президента переплутали Литву та Латвію. Співробітникові ОП, який переплутав Латвію з Литвою, подарували атлас і виписали штраф.