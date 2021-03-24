Рада на внеочередном заседании обсудит погромы под Офисом президента, - Слуга народа

Кроме того, по словам замглавы фракции, депутаты рассмотрят законопроект Зеленского о выплате 8 тысяч гривен предпринимателям.

Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада 30 марта соберется на два внеочередных заседания. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, одно из заседаний инициирует президент Украины Владимир Зеленский.

"Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент", — сообщила депутат.

Она рассказала, что большинство законопроектов к заседаниям предложит к рассмотрению Зеленский.

"Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идет о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад", — сказала она.

Кроме того, рассмотрят законопроекты о правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

"Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов – 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима", — говорит Кравчук.

Также, по ее словам, будут обсуждены протесты возле Офиса президента 20 марта, заслушают представителей правоохранительных органов.

"Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра будем начинать собирать подписи", — сообщила замглавы "Слуги народа".

Ранее Кравчук заявила, что внеочередное заседание парламента по вопросу вандализма и погрома здания Офиса президента затягивается из-за командировки спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за карантинных ограничений в Киеве. Согласно календарному плану пятой сессии девятого созыва Верховной Рады, 29 марта в парламенте должно состояться заседание согласительного совета, а период с 30 марта по 2 апреля был отведен для пленарных заседаний. Нардепы должны возобновить работу в пленарном режиме 13 апреля.