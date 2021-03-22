Заседание Рады по погрому здания ОП затягивается из-за Разумкова, - нардеп

Спикер парламента уехал в командировку. Впрочем, по словам двух других нардепов, Рада может собраться уже в эту пятницу, 26 марта.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в ВРУ Евгения Кравчук в комментарии изданию "Страна" заявила, что внеочередное заседание парламента по вопросу вандализма и погрома здания Офиса президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко затягивается из-за командировки спикера Дмитрия Разумкова.

"Дмитрий Разумков находится до среды в командировке — подписные еще не получили и сбор подписей не начался. На это уйдет некоторое время, потому что многие нардепы на округах", — отметила Кравчук.

Нардеп рассказала, что постановление касательно проведения внеочередного заседания ВРУ было зарегистрировано только сегодня, 22 марта.

"Но кроме него и отчета правоохранителей стоит рассмотреть еще законопроекты. Соответственно, надо подготовить этот пакет. Возможно, Кабмин успеет с изменениями в бюджет или законопроектами для поддержки предпринимателей во время локдауна", — заявила Кравчук.

Вместе с тем ее коллега по фракции, Александр Качура, написал на своем канале в Telegram о том, что, по предварительной информации, внеочередное заседание ВРУ может состояться уже в пятницу, 26 марта.

"Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", — написал Качура.

О том, что заседание может состояться уже 26 марта на своем канале в Telegram рассказала и "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Уже в эту пятницу может состояться внеочередное заседание Верховной Рады", — отметила она.

Отметим, из-за введения в Киеве локдауна ВРУ на заседании 19 марта приняла решение уйти на каникулы до 14 апреля.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку, на которой написано "Офис президента Украины".

Сторонники Стерненко уже готовятся к проведению очередной акции у здания Офиса президента в Киеве, а сам осужденный после митинга призвал Зеленского "выйти из теплой ванны".