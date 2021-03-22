Засідання ВРУ щодо погрому будівлі ОП затягується через Разумкова, — нардеп

Спікер парламенту поїхав у відрядження. Втім, за словами двох інших нардепів, Рада може зібратися вже цієї п'ятниці, 26 березня.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у ВРУ Євгенія Кравчук в коментарі виданню "Страна" заявила, що позачергове засідання парламенту з питання вандалізму і погрому будівлі Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка затягується через відрядження спікера Дмитра Разумкова.

"Дмитро Разумков знаходиться до середи у відрядженні — підписні ще не отримали і збір підписів не почався. На це піде якийсь час, тому що багато нардепів на округах", — зазначила Кравчук.

Нардеп розповіла, що постанову щодо проведення позачергового засідання ВРУ зареєстрували тільки сьогодні, 22 березня.

"Але крім нього і звіту правоохоронців варто розглянути ще законопроекти. Відповідно, треба підготувати цей пакет. Можливо, Кабмін встигне зі змінами до бюджету або законопроектами для підтримки підприємців під час локдауну", — заявила Кравчук.

Разом з тим її колега по фракції, Олександр Качура, написав на своєму каналі в Telegram про те, що, за попередньою інформацією, позачергове засідання ВРУ може відбутися вже в п'ятницю, 26 березня.

"Порядок денний буде пізніше. Але я пропонуватиму також включити питання про тарифи, ФОПи і доступне розмитнення авто", — написав Качура.

Про те, що засідання може відбутися вже 26 березня на своєму каналі в Telegram розповіла і "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Вже цієї п'ятниці може відбутися позачергове засідання Верховної Ради", — зазначила вона.

Відзначимо, через введення в Києві локдауну ВРУ на засіданні 19 березня прийняла рішення піти на канікули до 14 квітня.

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку, на якій написано "Офіс президента України".

Прихильники Стерненка вже готуються до проведення чергової акції біля будівлі Офісу президента в Києві, а сам засуджений після мітингу закликав Зеленського "вийти з теплої ванни".