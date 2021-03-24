Рада на позачерговому засіданні обговорить погроми під Офісом президента, — Слуга народу

Крім того, за словами заступника голови фракції, депутати розглянуть законопроект Зеленського про виплату 8 тисяч гривень підприємцям.

Заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада 30 березня збереться на два позачергових засідання. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, одне із засідань ініціює президент України Володимир Зеленський.

"Позачергових засідань буде два, і відбудуться вони 30 березня у вівторок. Одне із засідань ініціюватиме президент", — повідомила депутат.

Вона розповіла, що більшість законопроектів до засідань запропонує до розгляду Зеленський.

"Переважно це законопроекти економічного блоку. По-перше, це законопроект президента про виплату 8 тис грн для підприємців, які зараз на карантині і не працюють у "червоних зонах". Також йдеться про пакет законопроектів, які стосуються амністії капіталів, які президент подав до Верховної Ради кілька тижнів тому", — сказала вона.

Крім того, розглянуть законопроекти про правоохоронну діяльність та відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

"Також розглядатиметься один з урядових законопроектів — 4540: він стосується адмінвідповідальності за порушення самоізоляції та маскового режиму", — говорить Кравчук.

Також, за її словами, обговорять протести біля Офісу президента 20 березня, заслухають представників правоохоронних органів.

"Цю частину ініціюватимуть народні депутати, і завтра будемо починати збирати підписи", — повідомила заступник голови "Слуги народу".

Раніше Кравчук заявила, що позачергове засідання парламенту з питання вандалізму і погрому будівлі Офісу президента затягується через відрядження спікера Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала пленарні засідання через карантинні обмеження у Києві. Згідно з календарним планом п'ятої сесії дев'ятого скликання Верховної Ради, 29 березня у парламенті має відбутися засідання погоджувальної ради, а період з 30 березня до 2 квітня було відведено для пленарних засідань. Нардепи повинні відновити роботу у пленарному режимі 13 квітня.