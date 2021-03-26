Дай пять. Почему "слуги" так активно вбрасывают идею второго срока Зеленского

В окружении Владимира Зеленского задумались о его втором сроке на посту президента. Но эту идею поддерживают не все

"Сразу хочу заверить: иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", — обещал в 2019 году кандидат в президенты Владимир Зеленский. В своей предвыборной программе он также уверял, что будет честным и преданным Украине, а власть передаст "в руки новому поколению политиков".

Уже после победы на выборах заявил: "Я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача (и я делаю хоть что-то), чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее".

В кабинет президента на улице Банковой он зашел неопытным, готовым на быстрые решения, без политических амбиций. А уже через год, весной 2020-го, признался, что не знает, хватит ли ему пяти лет.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия говорит, что президентская партия также попросит Зеленского идти на второй срок. В противном случае, признаются собеседники Фокуса в СН, политическое будущее нынешнего главы государства окажется под вопросом. К тому же у Зеленского все еще высокий рейтинг. Так, по данным мартовского соцопроса Центра Разумкова, президента поддерживают 27% украинцев. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 4%. Напомним, весной 2020-го Зеленский признался, что на его решение повторно участвовать в президентских выборах может повлиять настроение граждан: "Если будет большая поддержка народа Украины — я буду думать. У меня есть чем".

Гонка за рейтингами

Как бы в партии не поддерживали Зеленского, для многих стало неожиданным заявление Арахамии. Так, Галина Янченко, народный депутат от СН, комментируя Фокусу слова однопартийца, сказала: "Единственный, кто может принять решение [о выдвижении на второй срок], — это президент". По данной причине политик хочет объяснений лично от Зеленского, ведь ранее он обещал обратное. Другой депутат из правящей партии, пожелавший остаться неназванным, говорит, что в случае участия нынешнего главы государства в следующих выборах президента многие расценят его действия как обман.

Однако в руководстве партии внимания на это не обращают, считая, что украинцы простят Зеленскому такой проступок. Дескать, когда шел в президенты, то не понимал, как все устроено, не был политиком, а теперь разобрался и понял, что быстрые изменения провести за пять лет очень сложно, нужно еще время.

Вероятность второго срока Зеленского очень высока. С другой стороны, он не­стандарт­ный человек и может поступить совершенно иначе политолог Владимир Фесенко

Александр Мережко, депутат фракции СН, отмечает, что говорить о будущих выборах рано. Если к концу каденции антирейтинг Зеленского перевалит за 50%, участвовать в выборах нет смысла. Сейчас президенту не доверяют 34% граждан (данные Центра Разумкова).

"Дело еще и в том, что пока мы не видим серьезной альтернативы Зеленскому. Приход к власти любого из его ближайших конкурентов приведет к серьезному расколу в обществе", — рассуждает Мережко.

Несмотря на то что до новых выборов еще три года, мечты президента о втором сроке могут иметь негативные последствия уже сейчас. В беседе с Фокусом один из парламентариев правящей партии предупреждает, что в Офисе президента (ОП) теперь помешаются на рейтингах. Из-за этого реализация непопулярных, но важных решений рискует застопориться.

"Когда заходишь в выборы, то начинаешь осторожнее себя вести. Но у нас молодой, борзый и патриотичный электорат. Ему важны судебная реформа, санкции, стройка", — говорит собеседник Фокуса в руководстве СН. Именно поэтому в ОП решились перейти от идеологии "какая разница" к патриотическим лозунгам.

Утомленный властью

Многих представителей партии СН размышления президента о своем политическом будущем настораживают. Они это расценивают как заинтересованность властью, хотя еще несколько лет назад Зеленского буквально тянули в политику. Экс-глава ОП Андрей Богдан как-то признался, что шоумена Владимира Зеленского он видел кандидатом в президенты Украины еще в 2016 году. Тогда в качестве аргумента Богдан использовал сериал "Слуга народа".

"Ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь [принять участие в президентских выборах], то они разочаруются", — заявил он в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, именно эта фраза заставила шоумена задуматься о походе в политику. Окончательное решение он принял осенью 2018-го, хотя исполнять роль кандидата в президенты отказывался до последнего. Из предвыборной кампании он хотел сделать шоу.

"Я хочу, чтобы в реалтайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК [Центральная избирательная комиссия]. Это все мы будем транслировать и показывать. Считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством", — говорил кандидат Зеленский в интервью "Украинской правде" в 2019 году.

В СН под­твер­ждают, что президент изменился за два года. Он стал жестче, всегда обо всем про­ин­фор­мирован и на все смотрит системным взглядом

Первый год он продолжал играть роль Василия Голобородько — президента и главного героя сериала "Слуга народа".

"С моим персонажем мы, конечно, разные люди. Но моральные ценности у меня с этим персонажем совпадают", — комментировал Зеленский Би-би-си.

Изменить себя главе государства пришлось с началом коронакризиса, когда правящая команда столкнулась с реальными политическими и экономическими проблемами, которые не всегда возможно решить популистскими мерами. "Власть не испортила президента. Она его утомила. В том смысле, что он стал мудрее, повзрослел. А мудрые люди всегда кажутся утомлёнными. Он на все смотрит системным взглядом", — рассказывает приближенный к Зеленскому депутат СН.

Все собеседники Фокуса в один голос твердят, что Зеленский стал жестче и не любит, когда с ним спорят не по делу. Если нет аргументов, он не готов вникать в дискуссию, и этой черте характера рады не все.

"Тяжело до президента доносить иную точку зрения. Особенно когда его окружают люди, которые создают для него теплую ванну. Они пытаются убедить его, что все, кто говорит что-то против, враги. Они убеждают его, что он все контролирует. Но это давно уже не так", — сетует собеседник Фокуса из фракции власти.

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В ноябре прошлого года экс-премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью НВ, что теплую ванну для Зеленского создают также олигархические СМИ, русские спецслужбы через Telegram-каналы и др.

"Президент неопытный, устойчивости, достаточной силы убеждений, чтобы этому противостоять, он не имеет. Потому в момент, когда его опустили в теплую ванну и начали рассказывать про простые решения, все и закончилось", — говорил Гончарук.

Но те, кто работает с президентом, уверяют в обратном. Депутат Янченко отмечает, что Зеленский удивляет ее коллег своей информированностью о том, что происходит не только в парламенте, но и в регионах. Скрыть от него какую-то проблему якобы невозможно, ведь доступа в интернет его никто не лишает.

Сигналы для оппозиции и олигархов

О том, что Владимир Зеленский сильно изменился, говорят и в оппозиции. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что за последние полтора месяца, тесно сотрудничая с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), президент почувствовал себя гетманом.

"У нас было три разных президента, начиная с 2019 года. Сначала президент [экс-глава ОП Андрей] Богдан, затем президент [нынешний глава ОП Андрей] Ермак. С февраля этого года мы видим новый вариант президента, но пока сложно сказать, кто именно его формирует — [секретарь СНБО Алексей] Данилов, американцы или еще кто-то", — иронизирует парламентарий в разговоре с Фокусом.

Политологи же отмечают, что трансформация риторики и имиджа Владимира Зеленского — обычный процесс становления любого главы государства. Президент ищет подходящую для него модель управления, примеряет разные образы. В начале каденции он был "парнем из народа", "президентом Голобородько", который не носил галстук, закатывал рукава рубашки, ездил по стране и публично отчитывал чиновников, верил в "новые лица" у власти. В начале 2020-го имидж Зеленского изменился — появился классический государственник в пиджаке и галстуке, с налетом официоза и новым подходом к кадровой политике, делающий ставку на опытных технократов. Осенью 2020 года у президента произошел конфликт с Конституционным Судом, после чего Зеленский показал, что готов к решительным действиям.

"Многие тогда не принимали всерьез заявления президента, — объясняет политолог Владимир Фесенко. — И вот в феврале этого года чередой совместных решений с СНБО он показал, что его нужно уважать и бояться".

Мы пока не видим серьезной альтернативы Зеленскому. Приход к власти любого из его конкурентов приведет к расколу в обществе депутат "Слуги народа" Александр Мережко

Подобные трансформации неизбежно происходили со всеми предшественниками Владимира Зеленского. Так, по словам политолога Петра Олещука, Петр Порошенко пришел во власть как человек, далекий от ультрапатриотических взглядов, но в процессе нащупывал подходящие ему и его карьерным амбициям модели поведения, выкристаллизовал риторику и стратегию, которые помогли удержать ядерный электорат и должны были способствовать победе на президентских выборах в 2019 году.

То же происходит с Зеленским. Хотя политолог Андрей Золотарев сомневается, что нынешний президент делает это искренне. По его словам, крен в правую сторону больше похож на попытку главы государства удержать рейтинг.

"Задание Зеленского — не опуститься на третье место. Социология показывает, что во втором туре он обыгрывает любого оппонента — и Петра Порошенко, и Юрия Бойко. Думаю, на это направлена вся стратегия", — продолжает политтехнолог Виктор Бобыренко. И тут же указывает на фальстарт президентской команды, дескать, если Зеленский продолжит "выпускать" по заседанию СНБО каждую неделю, то с такими темпами к выборам у него никаких ярких тем не останется.

"Но, возможно, стратегически в команде Зеленского не мыслят. Сегодня рейтинг падает — его спасают, завтра будет что-то другое — подумают об этом тоже завтра. Надо признать, что иногда такие шаги оказываются успешными. Например, атака на каналы Медведчука не только мгновенно остановила падение рейтинга Зеленского, но на несколько пунктов подняла его. Сейчас Зеленский будет разыгрывать приблизительно тот же формат, что в свое время Леонид Кучма. Он постарается заходить на поле соперников, привлекать тех, кто недавно готов был голосовать, например, за Порошенко. Будет вести информационную кампанию в стиле, мол, мы пытались помириться с Россией, искали понимание в глазах Путина, но не получилось", — подытоживает он.

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Фесенко же говорит, что нынешний президент — самый необычный за всю политическую историю Украины. Если опираться на опыт его предшественников, то все без исключения главы государства баллотировались на второй срок или собирались это делать, как в случае с беглым Виктором Януковичем, которому помешали обстоятельства.

"Вероятность второго срока Зеленского очень высока, — считает Фесенко. — С другой стороны, он нестандартный человек и может поступить совершенно иначе. Тем более что готовиться ко второму сроку начинают примерно на четвертом году президентства и времени на размышление у главы государства предостаточно".

Пока же, по словам политтехнолога Олега Постернака, команда Зеленского, рассуждая о его амбициях, сигнализирует оппозиционной элите, в том числе олигархам, "кто в доме хозяин". Делается это для того, чтобы те не искали альтернативного кандидата. А вот "слугам", которые планируют и дальше остаться рядом с президентом, важно демонстрировать ему свою лояльность. Глава государства не единожды давал понять, что разочарован командой и намерен очистить ее от "засланных казачков" и случайных людей. В связи с этим Владимир Фесенко отмечает, что в партии власти идет борьба группировок. Сильное впечатление на окружение Владимира Зеленского произвело исключение из фракции нардепа Александра Дубинского.

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Большая мойка. Помогут ли чистки в "Слуге народа" переизбрать Зеленского на второй срок

По словам Олега Постернака, в профессиональных кругах даже говорят о ребрендинге "Слуги народа", вплоть до разделения партии на три проекта под разные группы электората, включая жителей юго-востока и национал-патриотический сегмент. Впрочем, эта идея потребует масштабных капиталовложений, поэтому ее перспективы до конца не ясны. Зато в СН подсчитывают, сколько партия сможет завести людей в следующий парламент. Если рейтинг политсилы серьезно не обвалится, то рассчитывают на 50–70 депутатов. В таком случае коалиции с другими фракциями уже не избежать.