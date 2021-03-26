Дай п'ять. Чому "слуги" так активно вкидають ідею другого терміну Зеленського

В оточенні Володимира Зеленського задумалися про його другий термін на посту президента. Але цю ідею підтримують не всі.

"Одразу хочу запевнити: йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", — обіцяв у 2019 році кандидат у президенти Володимир Зеленський. У своїй передвиборчій програмі він також запевняв, що буде чесним і відданим Україні, а владу передасть "в руки новому поколінню політиків".

Вже після перемоги на виборах заявив: "Я вже відчуваю, що в мене дуже мало часу. Тому кожного дня моє завдання (і я роблю хоч щось), щоб наприкінці дня сказати собі, що хоча б одна людина стала щасливішою".

До кабінету президента на вулиці Банковій він зайшов недосвідченим, готовим на швидкі рішення, без політичних амбіцій. А вже через рік, навесні 2020-го, зізнався, що не знає, чи вистачить йому пʼяти років.

Глава парламентської фракції "Слуги народу" (СН) Давид Арахамія каже, що президентська партія також попросить Зеленського йти на другий термін. В іншому випадку, зізнаються співрозмовники Фокуса в СН, політичне майбутнє нинішнього глави держави опиниться під питанням. До того ж у Зеленського все ще високий рейтинг. Так, за даними березневого соцопитування Центру Разумкова, президента підтримують 27% українців. Порівняно з лютим цей показник виріс на 4%. Нагадаємо, навесні 2020-го Зеленський зізнався, що на його рішення повторно брати участь у президентських виборах може вплинути настрій громадян: "Якщо буде велика підтримка народу України — я думатиму. У мене є чим".

Гонитва за рейтингами

Як би в партії не підтримували Зеленського, для багатьох стала несподіваною заява Арахамії. Так, Галина Янченко, народна депутатка від СН, коментуючи Фокусу слова однопартійця, сказала: "Єдиний, хто може ухвалити рішення [про висунення на другий термін], — це президент". З цієї причини політик хоче пояснень особисто від Зеленського, адже раніше він обіцяв протилежне. Інший депутат з урядущої партії, який захотів залишитися неназваним, каже, що в разі участі нинішнього глави держави в наступних виборах президента багато розцінять його дії як обман.

Однак у керівництві партії уваги на це не звертають, вважаючи, що українці пробачать Зеленському такий проступок. Мовляв, коли йшов у президенти, то не розумів, як все влаштовано, що не був політиком, а тепер розібрався і зрозумів, що швидкі зміни провести за пʼять років дуже складно, потрібен ще час.

Вірогідність другого терміну Зеленського дуже висока. З іншого боку, він нестандартна людина і може вчинити зовсім інакше політолог Володимир Фесенко

Олександр Мережко, депутат фракції СН, зазначає, що говорити про майбутні вибори рано. Якщо до кінця каденції антирейтинг Зеленського перевалить за 50%, брати участь у виборах немає сенсу. Зараз президенту не довіряють 34% громадян (дані Центру Разумкова).

"Справа ще й у тому, що поки ми не бачимо серйозної альтернативи Зеленському. Прихід до влади будь-якого з його найближчих конкурентів призведе до серйозного розколу в суспільстві", — міркує Мережко.

Незважаючи на те що до нових виборів ще три роки, мрії президента про другий термін можуть мати негативні наслідки вже зараз. У бесіді з Фокусом один із парламентаріїв урядущої партії попереджає, що в Офісі президента (ОП) тепер зациклилися на рейтингах. Через це реалізація непопулярних, але важливих рішень ризикує зупинитися.

"Коли заходиш у вибори, то починаєш обережніше поводитися. Але в нас молодий, борзий і патріотичний електорат. Йому важливі судова реформа, санкції, будівництво", — говорить співрозмовник Фокуса в керівництві СН. Саме тому в ОП наважилися перейти від ідеології "яка різниця" до патріотичних гасел.

Стомлений владою

Багатьох представників партії СН роздуми президента про своє політичне майбутнє насторожують. Вони це розцінюють як зацікавленість владою, хоча ще кілька років тому Зеленського буквально тягли в політику. Екс-глава ОП Андрій Богдан якось зізнався, що шоумена Володимира Зеленського він бачив кандидатом у президенти України ще в 2016 році. Тоді як аргумент Богдан використовував серіал "Слуга народу".

"Ти дав людям якусь надію. Якщо ти навіть не спробуєш [взяти участь у президентських виборах], то вони розчаруються", — заявив він в інтервʼю Дмитру Гордону. За його словами, саме ця фраза змусила шоумена задуматися про похід у політику. Остаточне рішення він ухвалив восени 2018-го, хоча виконувати роль кандидата в президенти відмовлявся до останнього. З передвиборної кампанії він хотів зробити шоу.

"Я хочу, щоб у реалтаймі люди бачили все, чим ми займаємося: створення команди, створення програми, зʼїзд, похід до ЦВК [Центральна виборча комісія]. Це все ми будемо транслювати і показувати. Вважаю, що в нас повинна бути відкрита країна з відкритим урядом", — говорив кандидат Зеленський в інтервʼю "Українській правді" в 2019 році.

В СН підтверджують, що президент змінився за два роки. Він став жорсткішим, завжди про все поінформований і на все дивиться системним поглядом

Перший рік він продовжував грати роль Василя Голобородька — президента й головного героя серіалу "Слуга народу".

"З моїм персонажем ми, звичайно, різні люди. Але моральні цінності у мене з цим персонажем збігаються", — коментував Зеленський Бі-бі-сі.

Змінити себе главі держави довелося з початком коронакризи, коли урядуща команда зіткнулася з реальними політичними й економічними проблемами, які не завжди можливо вирішити популістськими заходами. "Влада не зіпсувала президента. Вона його втомила. У тому сенсі, що він став мудрішим, подорослішав. А мудрі люди завжди здаються стомленими. Він на все дивиться системним поглядом", — розповідає наближений до Зеленського депутат СН.

Усі співрозмовники Фокуса одноголосно стверджують, що Зеленський став жорсткішим і не любить, коли з ним сперечаються не по справі. Якщо немає аргументів, він не готовий поглиблюватися в дискусію, і цій рисі характеру раді не всі.

"Важко до президента доносити іншу точку зору. Особливо коли його оточують люди, які створюють для нього теплу ванну. Вони намагаються переконати його, що всі, хто говорить щось проти, вороги. Вони переконують його, що він все контролює. Але це давно вже не так", — нарікає співрозмовник Фокуса з фракції влади.

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У листопаді минулого року екс-премʼєр-міністр Олексій Гончарук розповів в інтервʼю НВ, що теплу ванну для Зеленського створюють також олігархічні ЗМІ, російські спецслужби через Telegram-канали тощо.

"Президент недосвідчений, стійкості, достатньої сили переконань, щоб цьому протистояти, він не має. Тому в момент, коли його опустили в теплу ванну й почали розповідати про прості рішення, все й закінчилося", — говорив Гончарук.

Але ті, хто працює з президентом, запевняють у протилежному. Депутатка Янченко зазначає, що Зеленський дивує її колег своєю поінформованістю про те, що відбувається не тільки в парламенті, але й у регіонах. Приховати від нього якусь проблему нібито неможливо, адже доступу в інтернет його ніхто не позбавляє.

Сигнали для опозиції та олігархів

Про те, що Володимир Зеленський сильно змінився, говорять і в опозиції. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вважає, що за останні півтора місяці, тісно співпрацюючи з Радою національної безпеки й оборони (РНБО), президент відчув себе гетьманом.

"У нас було три різні президенти, починаючи з 2019 року. Спочатку президент [екс-глава ОП Андрій] Богдан, потім президент [нинішній глава ОП Андрій] Єрмак. З лютого цього року ми бачимо новий варіант президента, але поки складно сказати, хто саме його формує — [секретар РНБО Олексій] Данилов, американці чи ще хтось", — іронізує парламентарій в розмові з Фокусом.

Політологи ж зазначають, що трансформація риторики й іміджу Володимира Зеленського — звичайний процес становлення будь-якого глави держави. Президент шукає підходящу для нього модель управління, приміряє різні образи. На початку каденції він був "хлопцем із народу", "президентом Голобородько", який не носив краватку, закочував рукави сорочки, їздив по країні та публічно вичитував чиновників, вірив у "нові обличчя" у владі. На початку 2020-го імідж Зеленського змінився — зʼявився класичний державник у піджаку та краватці, з нальотом офіціозу та новим підходом до кадрової політики, що робить ставку на досвідчених технократів. Восени 2020 року біля президента стався конфлікт із Конституційним Судом, після чого Зеленський показав, що готовий до рішучих дій.

"Багато хто тоді не сприймали всерйоз заяви президента, — пояснює політолог Володимир Фесенко. — І ось в лютому цього року низкою спільних рішень з РНБО він показав, що його потрібно поважати і боятися".

Ми поки не бачимо серйозної альтернативи Зеленському. Прихід до влади будь-якого з його конкурентів призведе до розколу в суспільстві депутат "Слуги народу" Олександр Мережко

Подібні трансформації неминуче відбувалися з усіма попередниками Володимира Зеленського. Так, за словами політолога Петра Олещука, Петро Порошенко прийшов у владу як людина, далека від ультрапатріотичних поглядів, але в процесі намацував відповідні йому і його карʼєрним амбіціям моделі поведінки, викристалізував риторику та стратегію, які допомогли утримати ядерний електорат і повинні були сприяти перемозі на президентських виборах у 2019 році.

Те ж відбувається із Зеленським. Хоча політолог Андрій Золотарьов сумнівається, що нинішній президент робить це щиро. За його словами, крен у праву сторону більше схожий на спробу глави держави утримати рейтинг.

"Завдання Зеленського — не опуститися на третє місце. Соціологія показує, що в другому турі він обіграє будь-якого опонента — і Петра Порошенка, і Юрія Бойка. Думаю, на це спрямована вся стратегія", — продовжує політтехнолог Віктор Бобиренко. І тут же вказує на фальстарт президентської команди, мовляв, якщо Зеленський продовжить "випускати" по засіданню РНБО щотижня, то з такими темпами до виборів у нього жодних яскравих тем не залишиться.

"Але, можливо, стратегічно в команді Зеленського не мислять. Сьогодні рейтинг падає — його рятують, завтра буде щось інше — подумають про це теж завтра. Треба визнати, що іноді такі кроки виявляються успішними. Наприклад, атака на канали Медведчука не тільки миттєво зупинила падіння рейтингу Зеленського, але на кілька пунктів підняла його. Зараз Зеленський розігруватиме приблизно той же формат, що свого часу Леонід Кучма. Він постарається заходити на поле суперників, залучати тих, хто нещодавно готовий був голосувати, наприклад, за Порошенка. Вестиме інформаційну кампанію в стилі, мовляв, ми намагалися помиритися з Росією, шукали порозуміння в очах Путіна, але не вийшло", — підсумовує він.

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Фесенко ж говорить, що нинішній президент — найбільш незвичайний за всю політичну історію України. Якщо спиратися на досвід його попередників, то всі без винятку глави держави балотувалися на другий термін чи збиралися це робити, як у випадку з втікачем Віктором Януковичем, якому завадили обставини.

"Вірогідність другого терміну Зеленського дуже висока, — вважає Фесенко. — З іншого боку, він нестандартна людина й може вчинити зовсім інакше. Тим більше що готуватися до другого терміну починають приблизно на четвертому році президентства й часу на роздуми у глави держави достатньо".

Поки ж, за словами політтехнолога Олега Постернака, команда Зеленського, розмірковуючи про його амбіції, сигналізує опозиційній еліті, зокрема олігархам, "хто в домі господар". Робиться це для того, щоб ті не шукали альтернативного кандидата. А ось "слугам", які планують і далі залишитися поруч із президентом, важливо демонструвати йому свою лояльність. Глава держави неодноразово давав зрозуміти, що розчарований командою і має намір очистити її від "засланих козачків" і випадкових людей. У звʼязку з цим Володимир Фесенко зазначає, що в партії влади триває боротьба угруповань. Сильне враження на оточення Володимира Зеленського справило виключення з фракції нардепа Олександра Дубінського.

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За словами Олега Постернака, у професійних колах навіть говорять про ребрендинг "Слуги народу", аж до поділу партії на три проекти під різні групи електорату, враховуючи жителів південного сходу та націонал-патріотичний сегмент. Утім, ця ідея потребує масштабних капіталовкладень, тому її перспективи до кінця не зрозумілі. Зате в СН підраховують, скільки партія зможе завести людей в наступний парламент. Якщо рейтинг політсили серйозно не обвалиться, то розраховують на 50-70 депутатів. У такому випадку коаліції з іншими фракціями вже не уникнути.