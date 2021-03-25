Украина готова к любому развитию конфликта с РФ, – Данилов

По словам секретаря СНБО, основными партнерами Украины в противостоянии с Россией являются США, Великобритания и Япония.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к любому развитию событий в отношениях с Российской Федерацией и, поэтому, постоянно держит руку на пульсе, поддерживая контакты с западными партнерами.

Об этом сообщает Новое время.

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", – сказал Данилов.

По его словам, основными партнерами Украины в настоящее время являются США, Великобритания и Япония. В то же время, отметил он, некоторые страны только делают вид, что поддерживают Украину.

"Надо понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером; а кто только делает вид, что он наш партнер – те, кто заигрывают с Российской Федерацией, также есть", – сказал Данилов.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово – "нарратив, навязанный Россией". Он пояснил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе Украины.

"Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени", – сказал Данилов.