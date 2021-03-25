Україна готова до будь-якого розвитку конфлікту з РФ, — Данілов

За словами секретаря РНБО, основними партнерами України в протистоянні з Росією є США, Великобританія та Японія.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій у відносинах з Російською Федерацією і тому постійно тримає руку на пульсі, підтримуючи контакти із західними партнерами.

Про це повідомляє Новое время.

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", — сказав Данилов.

За його словами, основними партнерами України наразі є США, Великобританія та Японія. У той же час, зазначив він, деякі країни тільки вдають, що підтримують Україну.

"Треба розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, у Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки прикидається, що він наш партнер — ті, хто заграє з Російською Федерацією, також є", — сказав Данілов.

Нагадаємо: Олексій Данілов заявив, що називати Донецьку та Луганську області Донбасом неправильно, оскільки це слово — "наратив, нав'язаний Росією". Він пояснив, що слова "Донбас" немає ні в одному нормативно-правовому документі України.

"Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією — "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна", — сказав Данілов.