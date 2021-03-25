Обвиненная в сепаратизме Александровская выиграла в ЕСПЧ: Украина выплатит ей 19 тыс. евро

Суд решил, что экс-нардепа от "Компартии" незаконно арестовали, а ее содержание в металлической клетке "унижало достоинство".

Нардеп 4, 5 и 6 созывов Верховной Рады от "Коммунистической партии Украины" Алла Александровская победила в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее решение было принято 25 марта 2021 года. Эту информацию изданию "Суспільне" подтвердил Александр Шадрин, адвокат Александровской.

Так, ЕСПЧ признал незаконным и безосновательным задержание обвиненной в сепаратизме и даче взятки 28 июня 2016 года, ее арест в течение 4 месяцев — слишком долгим, а содержание в металлической клетке — унижающим достоинство.

Шадрин сравнил это решение ЕСПЧ с тем, которое этот же суд принял в отношении обвиненной в сепаратизме Нели Штепы, которой Украина выплатила 3,6 тыс. евро.

"Аналогичные нарушения: незаконное задержание, незаконный арест, содержание в металлической клетке", — отметил адвокат.

Согласно решению ЕСПЧ, Украина должна выплатить Александровской 15,6 тыс. евро компенсации за моральный ущерб и почти 3,6 тыс. евро других растрат, из которых 3 тыс. направят на счет одного из ее адвокатов. Общая сумма выплат нардепу от "Компартии" составляет около 19 тыс. евро (более 620 тыс. грн).

Отправить эти деньги государство должно в течение трех месяцев.

Отметим, Александровскую задержали в 2016 году. По версии следствия, она якобы предлагала взятку в размере 9 тыс. долларов мэру города Пивденное Харьковской области, который якобы обещал повлиять на изменение Конституции касательно федерализации. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и даче взятки служебному лицу.

Сперва Александровская сидела в СИЗО, однако позже ее выпустили под домашний арест. Производство до сих пор находится в суде первой инстанции.

Напомним, в январе 2020 года бывший мэр Славянска Неля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации от Украины. Суд установил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течение разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства.

Штепа, победившая на выборах мэра Славянска в 2010 году, была задержана 11 июля 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. На суде Штепа рассказывала, что в 2014 году "призвала Путина ввести российские войска в Славянск под угрозами террористов". Также она сообщала, что в плену ее избивали, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата". Ей грозил пожизненный срок, однако за прошедшие 6 лет ни один из судов не смог вынести приговор.