Обвинувачена у сепаратизмі Александровська виграла в ЄСПЛ: Україна виплатить їй 19 тис євро

Суд вирішив, що екс-нардепа від "Компартії" незаконно заарештували, а її утримання в металевій клітці "принижувало гідність".

Нардеп 4, 5 і 6 скликань Верховної Ради від "Комуністичної партії України" Алла Александровська перемогла в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Відповідне рішення прийняли 25 березня 2021 року. Цю інформацію виданню "Суспільне" підтвердив Олександр Шадрін, адвокат Александровської.

Так, ЄСПЛ визнав незаконним і безпідставним затримання обвинуваченої у сепаратизмі і дачі хабара 28 червня 2016 року, її арешт протягом 4 місяців — занадто довгим, а утримання у металевій клітці — таким, що принижує гідність.

Шадрін порівняв це рішення ЄСПЛ з тим, яке цей самий суд ухвалив стосовно обвинуваченої в сепаратизмі Нелі Штепи, якій Україна виплатила 3,6 тис євро.

"Аналогічні порушення: незаконне затримання, незаконний арешт, утримання в металевій клітці", — зазначив адвокат.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити Александровській 15,6 тис євро компенсації за моральну шкоду і майже 3,6 тис євро інших розтрат, з яких 3 тис направлять на рахунок одного з її адвокатів. Загальна сума виплат нардепу від "Компартії" становить близько 19 тис євро (понад 620 тис грн).

Надіслати ці гроші держава повинна протягом трьох місяців.

Зазначимо, Александровську затримали у 2016 році. За версією слідства, вона нібито пропонувала хабар розміром 9 тис доларів меру міста Південне Харківської області, який нібито обіцяв вплинути на зміну Конституції щодо федералізації. Її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України і дачі хабара службовій особі.

Спершу Александровська сиділа в СІЗО, однак пізніше її випустили під домашній арешт. Провадження досі перебуває в суді першої інстанції.

Нагадаємо, у січні 2020 року колишній мер Словʼянська Неля Штепа отримала 3,6 тис євро компенсації від України. Суд встановив, що Україна порушила право Штепи на судовий розгляд "протягом розумного терміну" або звільнення до судового розгляду.

Штепу, яка перемогла на виборах мера Словʼянська у 2010 році, затримали 11 липня 2014 за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України і створення терористичної організації. На суді Штепа розповідала, що у 2014 році "закликала Путіна ввести російські війська у Словʼянськ під погрозами терористів". Також вона повідомляла, що в полоні її били, а інтервʼю російським виданням вона давала "під дулом автомата". Їй погрожував довічний термін, проте за минулі 6 років жоден із судів не зміг винести вирок.