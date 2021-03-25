Зеленский утвердил первую в истории Украины Стратегию военной безопасности: что в документе

Россию в документе обозначают противником, который может спровоцировать вооруженный конфликт в Европе.

25 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие Стратегию военной безопасности Украины. Такой документ в нашей стране утвердили впервые. Его текст опубликован на сайте Офиса президента.

В администрации Зеленского отмечают, что цель документа — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов госполитики в военной, оборонной сферах и в военном строительстве.

"Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов", — сказано в заявлении на сайте ОП.

Отмечается, что "всеобъемлющая оборона Украины" соответствует закрепленному в Статуте ООН праву каждого государства на самозащиту от агрессии. Она не ставит за цель достижение военного паритета с Россией, что привело бы к чрезмерной милитаризации нашей страны, однако в ней предусмотрено поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения безопасности Украины.

В заявлении на сайте ОП утверждается, что реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и поучению членства в НАТО. Также документ предусматривает участие Украины в международных операциях для поддержания мира и безопасности.

В тексте Стратегии сказано, что на региональном уровне наиболее опасным аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе в результате:

временной оккупации Россией части территории Грузии и Украине;

милитаризации Россией временно оккупированной территории Крыма;

препятствования Россией свободном судоходству в Черном и Азовском морях;

попытки России сохранить в сфере своего политического влияния Беларусь, использования в собственных интересах конфликта в Приднестровье и других "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве;

наращивание Россией наступательных группировок войск, развертывания нового ракетного оружия и проведения масштабных военных учений на своих западных границах и на временно оккупированных территориях Украины.

Отмечается, что такая агрессивная политика РФ может не только угрожает нацбезопасности Украины и соседних стран, однако может привести и к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

"На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические, кибер- и другие средства, которые угрожают независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины", — сказано в тексте Стратегии.

Также отмечается, что одной из целей Украины в сфере безопасности является полноправное вступление нашей страны в НАТО, дальнейшая интеграция в европейские структуры безопасности и прагматическое международное оборонное сотрудничество.

Напомним, 22 марта 2021 года спикер ВРУ Дмитрий Разумков подчеркнул, что Украина рассчитывает на план по членству в НАТО в ближайшей перспективе.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Украина планирует стать членом Евросоюза в течение ближайших 5-10 лет.