Зеленський затвердив першу в історії України Стратегію воєнної безпеки: що в документі

Росію в документі позначають противником, який може спровокувати збройний конфлікт у Європі.

25 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію Стратегію воєнної безпеки України. Такий документ у нашій країні затвердили вперше. Його текст опубліковано на сайті Офісу президента.

В адміністрації Зеленського зазначають, що мета документа — забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони і визначення шляхів реалізації пріоритетів держполітики у військовій, оборонній сферах і у військовому будівництві.

"Документ передбачає введення комплексного всеохоплюючого підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів", — сказано в заяві на сайті ОП.

Зазначається, що "всеосяжна оборона України" відповідає закріпленому в Статуті ООН праву кожної держави на самозахист від агресії. Вона не ставить за мету досягнення військового паритету з Росією, що призвело б до надмірної мілітаризації нашої країни, проте в ній передбачено підтримку балансу і поєднання військових і невійськових засобів для організації безпеки України.

У заяві на сайті ОП стверджується, що реалізація Стратегії сприятиме інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та навчання членства в НАТО. Також документ передбачає участь України в міжнародних операціях для підтримання миру і безпеки.

У тексті Стратегії сказано, що на регіональному рівні найбільш небезпечним аспектом є ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському і Чорноморському регіонах, на Кавказі і в Східній Європі в результаті:

тимчасової окупації Росією частини території Грузії та України;

мілітаризації Росією тимчасово окупованої території Криму;

перешкоджання Росією вільному судноплавству в Чорному та Азовському морях;

спроби Росії зберегти у сфері свого політичного впливу Білорусь, використання у власних інтересах конфлікту в Придністров'ї та інших "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі;

нарощування Росією наступальних угруповань військ, розгортання нової ракетної зброї і проведення масштабних військових навчань на своїх західних кордонах і на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що така агресивна політика РФ може не тільки загрожувати нацбезпеці України і сусідніх країн, проте може призвести і до подальшої ескалації збройної агресії проти України і спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі.

"На національному рівні Російська Федерація залишається військовим супротивником України, здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупувавши територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, території в Донецькій і Луганській областях, системно застосовує військові, політичні, економічні, інформаційно-психологічні, космічні, кібер та інші засоби, які загрожують незалежності, державному суверенітету і територіальній цілісності України", — сказано в тексті Стратегії.

Також наголошується, що однією з цілей України у сфері безпеки є повноправний вступ нашої країни в НАТО, подальша інтеграція в європейські структури безпеки і прагматичне міжнародне оборонне співробітництво.

Нагадаємо, що 22 березня 2021 року спікер ВРУ Дмитро Разумков підкреслив, що Україна розраховує на план щодо членства в НАТО в найближчій перспективі.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що Україна планує стати членом Євросоюзу протягом найближчих 5-10 років.