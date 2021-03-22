Украина рассчитывает на план по членству в НАТО в ближайшей перспективе, – Разумков (фото)

Спикер Верховной Рады заявил, что Украина ценит поддержку государствами-членами НАТО проводимых в стране реформ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе рабочего визита в Брюссель провел встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, на которой стороны обсудили перспективы членства Украины в Альянсе. Подводя итоги встречи, глава Верховной Рады отметил, что Украина продолжает двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Об этом он написал в Facebook.

"Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе", – написал Разумков.

Спикер Верховной Рады отметил, что Украина ценит поддержку государствами-членами НАТО проводимых в стране реформ, а также решительную позицию Альянса относительно российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Он подчеркнул, что приоритетом для Украины является усиление сотрудничества с НАТО.

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", – написал Разумков.

Фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вступление Украины в НАТО должно быть максимально ускорено по срокам.

Недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда и при каких условиях Украина может получить план действий для членства в НАТО. По ее словам, НАТО от Украины требует реформы оборонных закупок, СБУ, служб внутренней безопасности. А также реформы, которые касаются верховенства права, сектора безопасности и обороны. Среди прочих требований отмечается работа со столицами стран-участниц Альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для вступления в Альянс Украине необходимо сосредоточиться на ключевых реформах. В частности, украинцам нужно доказать, что у них есть демократический и политический контроль на Вооруженными силами и структурами для обороны.