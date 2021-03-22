Україна розраховує на план щодо членства в НАТО у найближчій перспективі, — Разумков (фото)

Спікер Верховної Ради заявив, що Україна цінує підтримку державами-членами НАТО реформ, що проводяться в країні.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочого візиту в Брюссель провів зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, на якій сторони обговорили перспективи членства України в Альянсі. Підводячи підсумки зустрічі, голова Верховної Ради зазначив, що Україна продовжує рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції.

Про це він написав у Facebook.

"Логічним кроком на цьому шляху буде отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Сподіваємося на консенсус серед союзників і надання Україні ПДЧ в найближчій перспективі", — написав Разумков.

Спікер Верховної Ради зазначив, що Україна цінує підтримку державами-членами НАТО реформ, що проводяться в країні, а також рішучу позицію Альянсу щодо російської агресії на Донбасі та анексії Криму.

Він підкреслив, що пріоритетом для України є посилення співпраці з НАТО.

"На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення у травні 2022 року", — написав Разумков.

Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вступ України в НАТО має бути максимально прискореним за термінами.

Нещодавно віце-премʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, коли і за яких умов Україна може отримати план дій для членства в НАТО. За її словами, НАТО від України вимагає реформи оборонних закупівель, СБУ, служб внутрішньої безпеки. А також реформи, які стосуються верховенства права, сектора безпеки і оборони. Серед інших вимог відзначається робота зі столицями країн-учасниць Альянсу.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що для вступу в Альянс Україні необхідно зосередитися на ключових реформах. Зокрема, українцям потрібно довести, що у них є демократичний і політичний контроль на Збройними силами та структурами для оборони.