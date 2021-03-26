В Ивано-Франковске с 29 марта будут ослаблять карантин, – мэр

В городе в последние дни фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки – ни одного.

Власти Ивано-Франковска готовятся к постепенному смягчению карантинных ограничений с понедельника, 29 марта, несмотря на то, что областной центр еще неделю будет находиться в "красной" зоне.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

По его словам, в городе в последние дни фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки – ни одного. Вместе с тем в настоящее время госпитализировано с коронавирусом 548 человек, а в реанимации находятся 17 человек.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы", – отметил он.

Кроме того, мэр добавил, что еще советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные учебные заведения.

Отметим, с 11 марта в Ивано-Франковске было остановлено движение троллейбусов из-за того, что город попал в "красную" зону карантина. А в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.