В Ивано-Франковске с завтрашнего дня из-за "красной зоны" карантина останавливаются троллейбусы

Автобусы, по словам мэра, продолжат перевозить пассажиров, но в режиме спецрейсов.

С 11 марта в Ивано-Франковске будет остановлено движение троллейбусов из-за "красной" зоны карантина. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Неприятные новости: предписание полиции на работу троллейбусов. Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина", — пишет Марцинкив.

По его словам, из-за изменения постановления Кабмина город вынужден остановить троллейбусное сообщение с завтрашнего дня.

При этом, по словам Марцинкива, автобусы будут ездить в режиме спецперевозок.

"Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на спецрейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах, соответственно, уменьшится. Поэтому будьте к этому готовы", – говорит мэр Ивано-Франковска.

Напомним, Кабмин расширил перечень ограничений в "красной" зоне: запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров. Сейчас "красный" уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна. "Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", – отметил премьер.

Фокус разбирался, как несмотря на антирекорды по заболеваемости на западе Украины, курорт "Буковель" продолжает работать.

К середине февраля Ивано-Франковская область стала безоговорочным лидером среди регионов Украины по интенсивности распространения COVID-19. Но несмотря на всю тревожную статистику, максимум, что обсуждалось на встрече председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством курорта Буковель — закрытие баров и ресторанов, "создание специальной инфраструктуры на горнолыжных трассах и подъемниках для обеспечения соблюдения карантинных требований, соблюдение в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима; информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях". О закрытии курорта речь на встрече не шла.