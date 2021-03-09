В "красной" зоне карантина запретили транспортные перевозки (инфографика)
Запрет не коснется транзитных перевозок через "красные" регионы.
Кабмин расширил перечень ограничений в "красной" зоне: запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров. Об этом сообщает "Коронавірус Інфо".
Под ограничения не попадают:
- перевозки пассажиров автомобилями в количестве 5 человек с водителем, без учета детей;
- перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
- перевозки пассажиров железнодорожными спецрейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры;
- перевозки пассажиров железнодорожными спецрейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Сейчас "красный" уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.
Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.
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