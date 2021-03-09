В "красной" зоне карантина запретили транспортные перевозки (инфографика)

Запрет не коснется транзитных перевозок через "красные" регионы.

Кабмин расширил перечень ограничений в "красной" зоне: запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров. Об этом сообщает "Коронавірус Інфо".

Под ограничения не попадают:

перевозки пассажиров автомобилями в количестве 5 человек с водителем, без учета детей;

перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;

перевозки пассажиров железнодорожными спецрейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры;

перевозки пассажиров железнодорожными спецрейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Сейчас "красный" уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.

Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Фокус разбирался, как несмотря на антирекорды по заболеваемости на западе Украины, курорт "Буковель" продолжает работать.