У "червоній" зоні карантину заборонили транспортні перевезення (інфографіка)

Заборона не торкнеться транзитних перевезень через "червоні" регіони.

Кабмін розширив перелік обмежень у "червоній" зоні: заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів. Про це повідомляє "Коронавірус Інфо".

Під обмеження не потрапляють:

перевезення пасажирів автомобілями в кількості 5 чоловік з водієм, без урахування дітей;

перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості місць для сидіння і за умови інформування Нацполіції;

перевезення пасажирів залізничними спецрейсами у внутрішньому сполученні, узгодженими з Міністерством охорони здоров'я та Мінінфраструктури;

перевезення пасажирів залізничними спецрейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Наразі "червоний" рівень діє на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.

Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів, на яких правоохоронці і медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

Фокус розбирався, як, незважаючи на антирекорди із захворюваності на заході України, курорт "Буковель" продовжує працювати.