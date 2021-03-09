У "червоній" зоні карантину заборонили транспортні перевезення (інфографіка)
Заборона не торкнеться транзитних перевезень через "червоні" регіони.
Кабмін розширив перелік обмежень у "червоній" зоні: заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів. Про це повідомляє "Коронавірус Інфо".
Під обмеження не потрапляють:
- перевезення пасажирів автомобілями в кількості 5 чоловік з водієм, без урахування дітей;
- перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості місць для сидіння і за умови інформування Нацполіції;
- перевезення пасажирів залізничними спецрейсами у внутрішньому сполученні, узгодженими з Міністерством охорони здоров'я та Мінінфраструктури;
- перевезення пасажирів залізничними спецрейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.
Наразі "червоний" рівень діє на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.
Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів, на яких правоохоронці і медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.
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