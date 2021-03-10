В Івано-Франківську із завтрашнього дня через "червону зону" карантину зупиняються тролейбуси

Автобуси, за словами мера, продовжать перевозити пасажирів, але в режимі спецрейсів.

З 11 березня в Івано-Франківську буде зупинено рух тролейбусів через "червону" зону карантину. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Неприємні новини: припис поліції на роботу тролейбусів. Мовляв, умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину", — пише Марцінків.

За його словами, через зміну постанови Кабміну місто змушене зупинити тролейбусне сполучення із завтрашнього дня.

При цьому, за словами Марцінківа, автобуси будуть їздити в режимі спецперевезень.

"Тому замість тролейбусів ми ставимо на спецрейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах, відповідно, зменшиться. Тому будьте до цього готові", — говорить мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, що Кабмін розширив перелік обмежень у "червоній" зоні: заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів. Наразі "червоний" рівень діє на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів, на яких правоохоронці і медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну. "Якщо ситуація буде погіршуватися, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то, напевно, у нас не буде іншого виходу, ніж введення жорсткого карантину такого типу, який ми вже переживали. Я б дуже цього не хотів", — зазначив прем'єр .

Фокус розбирався, як, незважаючи на антирекорди із захворюваності на заході України, курорт "Буковель" продовжує працювати.

До середини лютого Івано-Франківська область стала беззаперечним лідером серед регіонів України за інтенсивністю поширення COVID-19. Але незважаючи на всю тривожну статистику, максимум, що обговорювалося на зустрічі голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука з керівництвом курорту Буковель — закриття барів і ресторанів, "створення спеціальної інфраструктури на гірськолижних трасах і підйомниках для забезпечення дотримання карантинних вимог, дотримання в готелях соціальної дистанції і суворого масочного режиму; інформування відпочивальників про карантинні заходи". Про закриття курорту на зустрічі не йшлося.