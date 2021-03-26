В Івано-Франківську з 29 березня будуть послаблювати карантин, — мер

У місті в останні дні фіксувалося менше летальних випадків, а за вчорашню добу — жодного.

Влада Івано-Франківська готується до поступового пом'якшення карантинних обмежень з понеділка, 29 березня, незважаючи на те, що обласний центр ще тиждень знаходитиметься в "червоній" зоні.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

За його словами, в місті останніми днями фіксувалося менше летальних випадків, а за вчорашню добу — жодного. Разом з тим зараз госпіталізовано з коронавірусом 548 осіб, а в реанімації перебувають 17 осіб.

"Сьогодні ввечері повинна бути обласна комісія. Однак, ми прийняли внутрішнє рішення, щоб з понеділка поетапно відкривати дитячі садки і початкові класи", — зазначив він.

Крім того, мер додав, що ще радяться з батьківською громадськістю: чи хочуть вони, щоб відкривалися ті чи інші навчальні заклади.

Зазначимо, з 11 березня в Івано-Франківську було зупинено рух тролейбусів через те, що місто потрапило в "червону" зону карантину. А в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів на яких правоохоронці та медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У випадку виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.