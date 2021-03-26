Во Львове суд вынес приговор 22-летнему парню за ношение футболки с надписью "СССР"

Парня задержали местные жители в центре города, после чего доставили его в отделение полиции.

Галицкий районный суд города Львова вынес приговор 22-летнему Владиславу Болотникову, который носил футболку с коммунистической символикой и надписью "СССР". Его приговорили к году лишения свободы "условно". Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Галицкого райсуда Павла Березу рассказывает издание "Суспільне".

Парня обвинили по ч.1 ст.436 Уголовного кодекса ("изготовление, распространение и публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов"). Санкция по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокурор просил признать виновным в ч.1 ст.436 УК Украины и назначить наказание — 1 год лишения свободы без конфискации имущества и применить статью 75 УК Украины и освободить от отбывания наказания с испытанием", — отметил Береза.

Также парня обязали заплатить 1961 грн за проведенную экспертизу футболки, в которой тот находился.

Отметим, согласно сообщению в Facebook Львовской Нацполиции, парень решил прогуляться в футболке с коммунистической символикой и надписью "СССР" 8 сентября 2020. В переулке Кривая Липа, в котором находится немало развлекательных заведений, на это обратили внимание неравнодушные местные жители, которые задержали и доставили парня в отделение полиции.

В феврале 2021 года в СМИ сообщалось, что Владислав Болотников во время своего стендап-выступления якобы глумился над погибшими во время Майдана, Небесной Сотней.

"Вам не показалось, анекдот о Януковиче я написал. Под ваши аплодисменты я вам его покажу. Заходит как-то, значит, Янукович в бар и говорит бармену: "Разбей мне, пожалуйста, сотню". А ему бармен отвечает: "Ну, а сотня же Небесная", — цитируют Болотникова.

Напомним, в конце декабря 2020 года нардеп фракции ОПЗЖ Илья Кива опубликовал фотографию в шапке, на которой изображена красная звезда с серпом и молотом. "Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!", — подписал он снимок. Таким образом Кива отреагировал на скандал, который вспыхнул во Львове после того, как там задержали 19-летнего киевлянина в такой же шапке.

Ранее также стало известно о том, что в Кривом Роге мужчина получил год условно за ношение футболки с гербом СССР. Еще один житель этого города стал фигурантом подобного уголовного дела в мае 2020 года. 66-летний пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки ко Дню Победы с помощью трафаретов, шаблонов и маркеров. На листовки мужчина наносил советские символы, запрещенные украинским законодательством, а также лозунги "Слава Красной армии! Слава русскому солдату", затем расклеивал их в центре города.