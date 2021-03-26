У Львові суд виніс вирок 22-річному хлопцю за носіння футболки з написом "СССР"

Хлопця затримали місцеві жителі у центрі міста, після чого доставили його до відділку поліції.

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок 22-річному Владиславу Болотнікову, який носив футболку з комуністичною символікою і написом "СССР". Його засудили до року позбавлення волі "умовно". Про це з посиланням на прес-секретаря Галицького райсуду Павла Березу розповідає видання "Суспільне".

Хлопця звинуватили за ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу ("виготовлення, поширення і публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів"). Санкція за цією статтею передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурор просив визнати винним за ч. 1 ст. 436 КК України та призначити покарання — 1 рік позбавлення волі без конфіскації майна та застосувати статтю 75 КК України і звільнити від відбування покарання з випробуванням", — зазначив Береза.

Також хлопця зобовʼязали заплатити тисячу девʼятсот шістдесят одну грн за проведену експертизу футболки, в якій той перебував.

Зазначимо, згідно з повідомленням у Facebook Львівської Нацполіції, хлопець вирішив прогулятися у футболці з комуністичною символікою і написом "СССР" 8 вересня 2020. У провулку Крива Липа, в якому знаходиться чимало розважальних закладів, на це звернули увагу небайдужі місцеві жителі, які затримали і доставили хлопця до відділку поліції.

У лютому 2021 року у ЗМІ повідомлялося, що Владислав Болотніков під час свого стендап-виступу нібито знущався над загиблими під час Майдану, Небесною сотнею.

"Вам не здалося, анекдот про Януковича я написав. Під ваші оплески я вам його покажу. Заходить якось, значить, Янукович в бар і каже бармену: "Розбий мені, будь ласка, сотню". А йому бармен відповідає: "Ну, а сотня ж Небесна", — цитують Болотнікова.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року нардеп фракції ОПЗЖ Ілля Кива опублікував фотографію в шапці, на якій зображена червона зірка з серпом і молотом. "Нацист, арештуй мене! З цією зіркою мій дід різав горлянки фашистам!", — підписав він знімок. Таким чином Кива відреагував на скандал, який спалахнув у Львові після того, як там затримали 19-річного киянина у такій самій шапці.

Раніше також стало відомо про те, що в Кривому Розі чоловік отримав рік умовно за носіння футболки з гербом СРСР. Ще один житель цього міста став фігурантом подібної кримінальної справи у травні 2020 року. 66-річний пенсіонер своїми руками оформляв вітальні листівки до Дня Перемоги за допомогою трафаретів, шаблонів та маркерів. На листівки чоловік наносив радянські символи, заборонені українським законодавством, а також гасла "Слава Червоній армії! Слава російському солдату", потім розклеював їх у центрі міста.