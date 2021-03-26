Кравчук о смерти четырех военных на Донбассе: Россия не остановится

В связи с этим, утверждает он, Украина должна быть готова в любой момент дать отпор агрессору.

Для России основная задача – это уничтожение Украины, и на сегодняшних обстрелах Донбасса она не остановится.

Такое мнение выразил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", комментируя гибель четырех украинских военных.

"Собственно, ожидать что-то от России и от ее оккупационных администраций в ОРДЛО не стоит… В начале можно сделать, скажем, губернию, а в принципе, Украина как государство не должно существовать – это позиция президента России Путина, высказанная много лет назад", – отметил Кравчук.

Вместе с тем, по мнению Кравчука, Украина будет выполнять взятые на себя договоренности в рамках "Минска", однако в любой момент должна быть готова дать отпор агрессору.

"Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями, не только Украина, но и мировое сообщество… Поэтому ожидать, что они будут действовать гуманно – это преувеличение, но, несмотря на это Украина продолжает стоять на том, что мы будем выполнять, пока действуют и существуют минская площадка, "нормандский формат", – подчеркнул он.

Отметим, 26 марта в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина.

В украинской разведке сообщили, что Россия перебрасывает на оккупированные территории Донбасса своих кадровых военных.