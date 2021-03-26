Кравчук про смерть чотирьох військових на Донбасі: Росія не зупиниться

Через це, стверджує він, Україна повинна бути готова в будь-який момент дати відсіч агресору.

Для Росії основне завдання — це знищення України, і на сьогоднішньому обстрілі Донбасу вона не зупиниться.

Таку думку висловив голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи загибель чотирьох українських військових.

"Власне, очікувати щось від Росії та від її окупаційних адміністрацій в ОРДЛО не варто... На початку можна зробити, скажімо, губернію, а в принципі, Україна як держава не повинна існувати — це позиція президента Росії Путіна, висловлена багато років назад", — зазначив Кравчук.

Разом з тим, на думку Кравчука, Україна виконуватиме взяті на себе домовленості у межах "Мінська", проте в будь-який момент повинна бути готова дати відсіч агресору.

"Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами, не тільки Україна, але і світова спільнота... Тому очікувати, що вони діятимуть гуманно — це перебільшення, але, незважаючи на це Україна продовжує стояти на тому, що ми виконуватимемо, поки діє та існує мінська платформа, "нормандський формат", — підкреслив він.

Зазначимо, 26 березня у результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни.

В українській розвідці повідомили, що Росія перекидає на окуповані території Донбасу своїх кадрових військових.