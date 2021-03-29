В Херсоне мэр и губернатор, несмотря на карантин, пришли на "вечеринку для своих" (фото, видео)

На появившихся в сети кадрах видно, что ни представители власти, ни другие гости не соблюдали масочный режим.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев и глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь приняли участие в закрытой вечеринке, посвященной Дню театра (его отмечают 27 марта). Как сообщает местное издание "Мост", организатором мероприятия стал депутат Херсонского областного совета, директор областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша.

Участницы мероприятия разместили у себя на страницах в Instagram видео и фотографии, называя мероприятие "закрытой вечеринкой для своих".

Помимо мэра и главы ОГА, на вечеринке были замечены депутат горсовета Андрей Дмитриев, депутат облсовета Виктория Гавренкова, директор департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржов и другие известные в Херсоне лица.

Гости смотрели выступление актеров театра и могли принять участие в благотворительном аукционе, где в качестве лотов выставлялись картины и право выступить в спектакле.

Фото: Мост

Отдельный номер программы – выступление девушек в нижнем белье – они под музыку танцевали перед гостями, которых расположили прямо на сцене.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА Сергей Козырь написал у себя на странице в Facebook, что 27 марта проходил плановый вечер по случаю Международного дня театра, куда он получил приглашение. Сам он на этом вечере якобы вручал грамоты.

"В рамках мероприятия выступали артисты театра: заслуженная артистка Украины Ружена Рублева, заслуженная артистка Украины Таисия Новачук, артистки-вокалистки Татьяна Мысак и Наталья Вишневская, балет и оркестр театра. Также отрывок из спектакля театра "Территория женщины" по пьесе Братьев Капрановых показали заслуженная артистка Украины Татьяна Проворова и артистка драмы высшей категории Евгения Кирсанова в сопровождении оркестра театра. Ведущим мероприятия был Александр Мудрый", – написал руководитель области.

По его словам, "театр дал возможность зрителям почувствовать себя в роли актеров и пригласил на большую сцену, когда в зале был показан номер Таисии Новачук с концертного шоу "Дева".

Козырь также подчеркнул, что план мероприятия не был согласован с Херсонской ОГА.

"Касательно масок и социальной дистанции. Хочу заверить, что присутствовующим на входе мерили температуру и все гости прошли через дезинфицирующую рамку. Именно я снял маску во время награждения артисток, затем — во время фотографирования. Также хочу заверить всех, что переболел COVID-19, и имею высокий уровень антител в крови, из-за чего медики не рекомендуют сейчас делать прививку. Но вакцинироваться обязательно буду!", – написал он.

Ранее сообщалось, что мэр Херсона сделал ремонт в своем кабинете. Главный редактор сайта "Новости Херсона" Константин Рыженко побывал в отремонтированном кабинете мэра Игоря Колыхаева. Журналист опубликовал фото и подробное описание на своей странице в "Фейсбук".

До этого Херсонский городской совет признал котов частью экосистемы города. Такой проект разработали, отреагировав на петицию жителей города. Сначала некоторые депутаты глумились над инициативой, но после обсуждения ее одобрили 30 из 35 человек.