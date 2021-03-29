У Херсоні мер і губернатор, незважаючи на карантин, прийшли на "вечірку для своїх" (фото, відео)

На кадрах, що зʼявилися в мережі, видно, що ні представники влади, ні інші гості не дотримувалися маскового режиму.

Мер Херсона Ігор Колихаєв і голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир взяли участь у закритій вечірці, присвяченій Дню театру (його відзначають 27 березня). Як повідомляє місцеве видання "Міст", організатором заходу став депутат Херсонської обласної ради, директор обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

Учасниці заходу розмістили у себе на сторінках в Instagram відео і фотографії, називаючи захід "закритою вечіркою для своїх".

Крім мера і голови ОДА, на вечірці помітили депутата міськради Андрія Дмитрієва, депутата облради Вікторія Гавренкову, директора департаменту гуманітарної політики ОДА Михайла Лінецького, бізнесменів Садіяра Мамедова і Валерія Боржова та інших відомих у Херсоні осіб.

Гості дивилися виступ акторів театру і могли взяти участь у благодійному аукціоні, де в якості лотів виставлялися картини і право виступити у виставі.

Фото: Мост

Окремий номер програми — виступ дівчат в нижній білизні — вони під музику танцювали перед гостями, яких розташували прямо на сцені.

Раніше повідомлялося, що мер Херсона зробив ремонт у своєму кабінеті. Головний редактор сайту "Новини Херсона" Костянтин Риженко побував у відремонтованому кабінеті мера Ігоря Колихаєва. Журналіст опублікував фото і докладний опис на своїй сторінці у "Фейсбук".

До цього Херсонська міська рада визнала котів частиною екосистеми міста. Такий проект розробили, відреагувавши на петицію жителів міста. Спочатку деякі депутати глумилися над ініціативою, але після обговорення її схвалили 30 з 35 осіб.