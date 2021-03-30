СБУ провела обыски у членов организации "Украинский выбор" Медведчука

Спецслужба проверяет причастность членов движения к проведению незаконного референдума и выборов в АР Крым и Севастополе.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в нескольких областях страны проводят обыски у граждан, ранее имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", лидер которой — глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности", — написал Кузьмин.

В связи с этим нардеп заявил, что власть продолжает "запугивать оппозицию" и "усиливать давление на своих оппонентов".

На официальном сайте СБУ сообщается, что сегодня, 30 марта, было проведено 20 обысков у руководителей и представителей организации "Украинский выбор" в более чем 10 регионах Украины. Отмечается, что в ходе досудебного разбирательства проверяется причастность этих лиц к проведению незаконного референдума и выборов в АР Крым и Севастополе.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в ходе досудебного следствия было установлено, что некоторые представители ОО "Украинский выбор" во время оккупации полуострова якобы активно поддерживали незаконно созданные так называемые "органы власти". Члены этой организации якобы входили в состав избирательных комиссий и участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

[ + – ] Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года [ + – ] Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года [ + – ] Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года

Отметим, 25 марта представители СБУ провели обыски в офисах организации, которая с 2016 года называется "Украинский выбор — Право народа". Их также проводили из-за того, что "Украинский выбор" якобы содействовал и координировал действия ячеек в Крыму для пропаганды вхождения украинского полуострова в состав России.

26 марта стало известно о том, что трем руководителям групп общественного движения "Украинский выбор" СБУ объявила о подозрении в посягательстве на целостность границ и государственной измене.

Напомним, недавно издание "Схемы" выпустило расследование, в котором утверждается, что Медведчук и его соратник Тарас Козак (также член фракции ОПЗЖ) в дни захвата Крыма якобы за бесценок получили часть крупного нефтяного бизнеса в России, которая ежегодно приносила им десятки миллионов долларов.