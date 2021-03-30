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Политика Санкции против Медведчука

СБУ провела обыски у членов организации "Украинский выбор" Медведчука

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виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
Фото: пресс-служба СБУ | СБУ провела обыски у членов организации "Украинский выбор" Медведчука

Спецслужба проверяет причастность членов движения к проведению незаконного референдума и выборов в АР Крым и Севастополе.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в нескольких областях страны проводят обыски у граждан, ранее имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", лидер которой — глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности", — написал Кузьмин.

В связи с этим нардеп заявил, что власть продолжает "запугивать оппозицию" и "усиливать давление на своих оппонентов".

На официальном сайте СБУ сообщается, что сегодня, 30 марта, было проведено 20 обысков у руководителей и представителей организации "Украинский выбор" в более чем 10 регионах Украины. Отмечается, что в ходе досудебного разбирательства проверяется причастность этих лиц к проведению незаконного референдума и выборов в АР Крым и Севастополе.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в ходе досудебного следствия было установлено, что некоторые представители ОО "Украинский выбор" во время оккупации полуострова якобы активно поддерживали незаконно созданные так называемые "органы власти". Члены этой организации якобы входили в состав избирательных комиссий и участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года
Фото: пресс-служба СБУ
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
Обыск у представителей ОО "Украинский выбор", 30 марта 2021 года
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу
виктор медведчук, украинский выбор, организация, обыск, сбу

Отметим, 25 марта представители СБУ провели обыски в офисах организации, которая с 2016 года называется "Украинский выбор — Право народа". Их также проводили из-за того, что "Украинский выбор" якобы содействовал и координировал действия ячеек в Крыму для пропаганды вхождения украинского полуострова в состав России.

26 марта стало известно о том, что трем руководителям групп общественного движения "Украинский выбор" СБУ объявила о подозрении в посягательстве на целостность границ и государственной измене.

Напомним, недавно издание "Схемы" выпустило расследование, в котором утверждается, что Медведчук и его соратник Тарас Козак (также член фракции ОПЗЖ) в дни захвата Крыма якобы за бесценок получили часть крупного нефтяного бизнеса в России, которая ежегодно приносила им десятки миллионов долларов.