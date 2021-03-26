Медведчук и Козак в дни захвата Крыма за бесценок получили часть крупного бизнеса в РФ, – "Схемы"

Журналисты утверждают, что семьи политиков всего за 40 тысяч долларов купили долю в нефтяном бизнесе, которая каждый год приносит им десятки миллионов долларов.

Сразу по завершении событий Революции Достоинства в 2014 году семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака якобы за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, которая ежегодно приносила им десятки миллионов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" и международного Проекта расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Анализируя кипрские документы, они пришли к выводу, что 27 февраля 2014 года, то есть в день захвата крымского парламента "зелеными человечками", семьи Медведчука и Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области и получили за 40 тысяч долларов 42% предприятия.

Тогда же, считают журналисты, Козак с Медведчуком получили под контроль 60% фирмы "НЗНП Трейд" – она на тот момент имела лицензию на разработку месторождения нефти в России, и им она обошлась якобы всего в 1 тысячу долларов. Запасы этих месторождений оцениваются в почти 137 миллионов тонн нефти.

Таким образом, по данным журналистов, уже на пятый день после окончания событий Майдана, Медведчук получил источник финансирования своей политической деятельности, что обошлось ему и его соратникам "даже дешевле, чем задекларированный сервис Faberge его жены".

"На первый взгляд, это выглядит как договоренность о передаче актива кому-то за очень незначительную сумму. Похоже, что ценный актив перешел в собственность, и, согласно документам, оплата за это, кажется, дико непропорциональна ценности акций, которые были переданы", — говорит британский эксперт по финансовым операциям и противодействию отмывания средств Грэм Бэрроу.

Как выяснили расследователи, оба вышеупомянутых предприятия до перехода под контроль семей Медведчука и Козака были собственностью российского миллиардера Сергея Кислова. Отмечается, что сам Кислов при этом инвестировал в них миллионы долларов. Отвечать на запросы журналистов с вопросом о том, почему же покупка семьями Медведчука и Козака этих предприятий обошлась так дешево, Кислов, по их же словам, не стал. Проигнорировал вопрос и Медведчук после того, как ему его задал журналист в Верховной Раде.

До этого журналисты пришли к выводу, что нефтепродукты завода Медведчука-Марченко танкерами поставляют в Соединенные Штаты Америки, где политик с 2014 года пребывает под санкциями, и там их якобы покупает американская нефтеперерабатывающая компания Exxonmobil.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что топливом, которое вырабатывает завод Оксаны Марченко, заправляются танки боевиков на Донбассе.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Совете сообщило, что санкции против Марченко и Лавренюк (гражданской жены Тараса Козака, нардепа от "ОПЗЖ", против которого ранее ввели санкции) ввели из-за того, что те якобы владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, который поставляет топливо боевикам "ЛДНР". Издание пишет, что Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк — 25%.

Напомним, 19 февраля СНБО Украины приняло решение рекомендовать президенту ввести санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.