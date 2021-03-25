Завод Марченко заправляет танки боевиков, - Данилов

Завод, которым владеет жена Медведчука, рассказал Данилов, находится рядом с захваченной террористами украинской границей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что топливом, которое вырабатывает завод Оксаны Марченко, заправляются танки боевиков. Об этом он сообщил в эфире радио "НВ".

"Что нам делать? Мы свое дело сделали", — заявил Данилов, имея в виду введение санкций.

Он хотел бы, чтобы подозрение по делу объявили быстрее, но "мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают".

Секретарь СНБО говорит, что Марченко и ее муж — нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук владеют заводом, который находится рядом с украинской границей, которую захватила РФ. Данилов заявил, что топливом, которое вырабатывает завод, заправляют танки террористов "ЛДНР".

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Совете сообщило, что санкции против Марченко и Лавренюк (гражданской жены Тараса Козака, нардепа от "ОПЗЖ", против которого ранее ввели санкции) ввели из-за того, что те якобы владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, который поставляет топливо боевикам "ЛДНР". Издание пишет, что Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк — 25%.

Напомним, 19 февраля СНБО Украины приняло решение рекомендовать президенту ввести санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.