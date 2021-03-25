Завод Марченко заправляє танки бойовиків, — Данилов

Завод, яким володіє дружина Медведчука, розповів Данилов, знаходиться поруч із захопленим терористами українським кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що паливом, яке виробляє завод Оксани Марченко, заправляються танки бойовиків. Про це він повідомив в ефірі радіо "НВ".

"Що нам робити? Ми свою справу зробили (йдеться про введення санкцій, — ред.). Звичайно, мені дуже хотілося, щоб це було швидко, але, на жаль, ми 30 років живемо в країні, у якій дуже багато говорять, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон", — заявив Данилов.

Секретар РНБО каже, що Марченко та її чоловік — нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук володіють заводом, який розташований за 14 кілометрів від російсько-українського кордону, який захопила Росія. За його словами, паливом, яке виробляє завод, заправляють танки терористів "ЛДНР".

Раніше видання "ZN.ua" з посиланням на джерела в РНБО повідомило, що санкції проти Марченко (дружину Медведчука) і Лавренюк (цивільної дружини Козака) ввели через те, що ті нібито є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу у Ростовській області, який забезпечує нафтопродуктами терористів "ДНР" і "ЛНР". За інформацією журналістів, Марченко належить 75% заводу, а Лавренюк — 25%.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО України ухвалило рішення рекомендувати президенту ввести санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака і п'яти громадян Російської Федерації. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і семи фізосіб грунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.