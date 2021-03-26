Медведчук і Козак у дні захоплення Криму за безцінь отримали частину великого бізнесу в РФ, — "Схеми"

Журналісти стверджують, що сім'ї політиків всього за 40 тисяч доларів купили частку в нафтовому бізнесі, яка щороку приносить їм десятки мільйонів доларів.

Одразу після завершення подій Революції Гідності в 2014 році сім'ї українських політиків Віктора Медведчука й Тараса Козака нібито за безцінь отримали під контроль частину великого нафтового бізнесу в Росії, яка щороку приносила їм десятки мільйонів доларів. Про це йдеться в спільному розслідуванні програми "Схеми" і міжнародному Проекті розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Аналізуючи кіпрські документи, вони дійшли висновку, що 27 лютого 2014 року, тобто в день захоплення кримського парламенту "зеленими чоловічками", сім'ї Медведчука й Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області й отримали за 40 тисяч доларів 42% підприємства.

Тоді ж, вважають журналісти, Козак із Медведчуком отримали під контроль 60% фірми "НЗНП Трейд" — вона на той момент мала ліцензію на розробку родовища нафти в Росії, і їм вона коштувала нібито всього 1 тисячу доларів. Запаси цих родовищ оцінюються в майже 137 мільйонів тонн нафти.

Таким чином, за даними журналістів, вже на п'ятий день після закінчення подій Майдану, Медведчук отримав джерело фінансування своєї політичної діяльності, що коштувало йому і його соратникам "навіть дешевше, ніж задекларований сервіс Faberge його дружини".

"На перший погляд, це виглядає як домовленість про передавання активу комусь за дуже незначну суму. Схоже, що цінний актив перейшов у власність, і, згідно з документами, оплата за це, здається, дико непропорційна цінності акцій, які були передані", — каже британський експерт із фінансових операцій і протидії відмивання коштів Грем Берроу.

Як з'ясували розслідувачі, обидва згадані вище підприємства до переходу під контроль сімей Медведчука і Козака були власністю російського мільярдера Сергія Кислова. Зазначається, що власне Кислов при цьому інвестував у них мільйони доларів. Відповідати на запити журналістів із питанням про те, чому ж покупка сім'ями Медведчука та Козака цих підприємств коштувала так дешево, Кислов, за їхніми ж словами, не став. Проігнорував питання і Медведчук після того, як йому його поставив журналіст у Верховній Раді.

До цього журналісти дійшли висновку, що нафтопродукти заводу Медведчука-Марченко танкерами постачають у Сполучені Штати Америки, де політик із 2014 року перебуває під санкціями, і там їх нібито купує американська нафтопереробна компанія Exxonmobil.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данилов заявив, що паливом, яке виробляє завод Оксани Марченко, заправляються танки бойовиків на Донбасі.

Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Раді повідомило, що санкції проти Марченко та Лавренюк (цивільної дружини Тараса Козака, нардепа від "ОПЗЖ", проти якого раніше ввели санкції) ввели через те, що ті нібито володіють Новошахтинським нафтопереробним заводом у Ростовській області, який поставляє паливо бойовикам "ЛДНР". Видання пише, що Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк — 25%.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО України ухвалила рішення рекомендувати президенту ввести санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака і п'яти громадян Російської Федерації. Глава СБУ Іван Баканов заявив, що рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і семи фізосіб грунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.