"Лучше жать руку Путину, чем заглядывать ему в глаза", - Порошенко ответил Бужанскому (видео)

"Слуга" считает, что Порошенко наконец-то признался в том, что в 2015 году "жал руку" президенту РФ.

Во время внеочередного заседания ВРУ, которое состоялось 30 марта 2021 года, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко после выступления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака по обострению ситуации на Донбассе поблагодарил украинских воинов за мужество в противодействии силам Российской Федерации на фронте.

"И спасибо за выдержку, когда порой трудно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывал в глаза Путину. Пришло время посмотреть правде в глаза. Потому фитиль войны, потому что ключи от мира — в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто перестать стрелять, и о том, что только перемирием можно обеспечить мир — ложная", — сказал Порошенко.

Также он отметил, что в ближайшее время необходимы "решительные действия", в том числе — немедленное воплощение в жизнь миротворческой миссии ООН на Донбасс, поскольку "два года потеряно" и т.д.

На это выступление отреагировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Он тоже вышел к трибуне и сказал, что парламентарии сегодня собрались для того, чтобы отреагировать на гибель 4-х украинских воинов на Донбассе.

"Я был удивлен когда после выступления Хомчака тут появился Петр Порошенко и начал рассказывать о каких-то отношениях Зеленского с Путиным. Мы знаем только одно, что волнует страну. Это "жму руку, обнимаю". Этот формат выбрал для себя Петр Алексеевич. И я не знаю куда он смотрел в это время в глаза или еще куда-то, но это он делал, а не Зеленский. Хочу напомнить, что во время Илловайска не Зеленский торговал углем с панамским офшором. И почему-то не извинился ни разу", — сказал Бужанский.

После этого Порошенко вновь вышел к трибуне и заявил, что ему "очень жаль, что такие люди, как Бужанский являются голосом ВРУ".

"Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные", — сказал Порошенко.

В ответ на это Бужанский на своем канале в Telegram написал, что он наконец-то вынудил Порошенко признаться в том, что он жал руку Путину.

Напомним, летом 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал разговор, на котором слышно голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. По его словам, разговор состоялся 30 апреля 2015 года, через два месяца после трагедии в Дебальцево. В конце разговора "Порошенко" поздравил "Путина" с наступающим днем солидарности трудящих (1 мая) и "жмет" своему собеседнику руку.

"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!", — говорит якобы Порошенко.

"Обнимаю. До свидания, давайте", — отвечает "Путин"

До этого Деркач публиковал подобные записи. Так, 19 мая, он представил запись якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.