"Краще тиснути руку Путіну, ніж заглядати йому в очі", — Порошенко відповів Бужанському (відео)

"Слуга" вважає, що Порошенко нарешті зізнався у тому, що у 2015 році "тиснув руку" президенту РФ.

Під час позачергового засідання ВРУ, яке відбулося 30 березня 2021 року нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко після виступу головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака щодо загострення ситуації на Донбасі подякував українським воїнам за мужність у протидії силам Російської Федерації на фронті.

"І спасибі за витримку, коли часом важко зрозуміти маневри Зеленського, який протягом двох років заглядав в очі Путіну. Настав час подивитися правді в очі. Тому гніт війни, тому що ключі від світу — в Москві. І теза про мир, коли досить просто перестати стріляти, і про те, що тільки перемир'ям можна забезпечити мир — помилкова", — сказав Порошенко.

Також він зазначив, що найближчим часом необхідні "рішучі дії", зокрема — негайне втілення в життя миротворчої місії ООН на Донбас, оскільки "два роки втрачено" і т.д.

На цей виступ відреагував нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. Він теж вийшов до трибуни і сказав, що парламентарі сьогодні зібралися для того, щоб відреагувати на загибель 4-х українських воїнів на Донбасі.

"Я був здивований коли після виступу Хомчака тут з'явився Петро Порошенко і почав розповідати про якісь відносини Зеленського з Путіним. Ми знаємо тільки одне, що хвилює країну. Це "тисну руку, обіймаю". Цей формат вибрав для себе Петро Олексійович. І я не знаю куди він дивився в цей час в очі або ще кудись, але це він робив, а не Зеленський. Хочу нагадати, що під час Іловайська не Зеленський торгував вугіллям з панамським офшором. І чомусь не вибачився жодного разу", — сказав Бужанський.

Після цього Порошенко знову вийшов до трибуни і заявив, що йому "дуже шкода, що такі люди, як Бужанський є голосом ВРУ".

"Краще тиснути руки, ніж заглядати в очі Путіну в пошуках миру. Його там немає. У нас винен Путін, а не українські військові", — сказав Порошенко.

У відповідь на це Бужанський на своєму каналі в Telegram написав, що він нарешті змусив Порошенка зізнатися у тому, що він тиснув руку Путіну.

Нагадаємо, влітку 2020 року позафракційний нардеп Андрій Деркач опублікував розмову, де чутно голоси, схожі на п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. За його словами, розмова відбувся 30 квітня 2015 року, через два місяці після трагедії в Дебальцеве. В кінці розмови "Порошенко" привітав "Путіна" з прийдешнім днем солідарності трудящих (1 травня) і "потис" своєму співрозмовнику руку.

"Добре, Володимире Володимировичу. Тисну руку! Велике дякую!", — каже нібито Порошенко.

"Обіймаю. До побачення, давайте", — відповідає "Путін".

До цього Деркач публікував подібні записи. Так, 19 травня, він представив запис нібито розмов Порошенка з віце-президентом США Джо Байденом та головою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син віце-президента Хантер.