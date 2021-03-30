Порошенко и "Слуги народа" устроили потасовку в Раде из-за якобы пьяного нардепа (видео)

Инцидент произошел во время выступления Ирины Геращенко с трибуны. Она требовала, чтобы один из депутатов прошел тест на алкоголь.

В Верховной Раде во время выступления нардепа от "ЕС" Ирины Геращенко произошла потасовка с участием Петра Порошенко.

Геращенко с трибуны заявила, что в сессионном зале присутствует депутат от "Слуги народа", который находится в состоянии алкогольного опьянения.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек — народный депутат и по итогам сегодняшнего заседания мы требуем от Нацполиции провести тест на алкоголь народного депутата с первого ряда по фамилии "Ш", — сказала она.

К трибуне пытались пройти коллеги Геращенко — Артур Герасимов и Петр Порошенко, но им на пути встали нардепы от "Слуги народа", произошла потасовка.

"Уберите эту пьяную морду, сделайте ему тестирование на алкоголь", — заявил Порошенко.

Глава Рады Дмитрий Разумков обратился к Порошенко с фразой: "Петр Алексеевич, я разберусь" и призвал выяснять отношения "с помощью драк" вне стен парламента.

PavlovskyNews сообщает, что Геращенко заподозрила нардепа от "Слуги" Сергея Швеца в употреблении алкоголя. Тот опроверг то, что был пьян и назвал обвинения "провокациями".

По его словам, драка произошла из-за того, что он "стоял спиной" к Геращенко. Во время того, как Швец давал комментарий, подошел фотограф Андрей Дзиндзя и начал обвинять его в том, что видел его пьяным во время его работы на телеканале 1+1.

Напомним, в феврале в Верховной Раде во время заседания произошла потасовка: народный депутат от "ЕС" Михаил Бондарь толкнул нардепа из "ОПЗЖ" Олега Волошина.