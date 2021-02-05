В Верховной Раде произошла потасовка из-за телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik (видео)

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский призвал запретить журналистам закрытых каналов работать в Раде, но его слова не понравились депутатам от "ОПЗЖ".

В Верховной Раде во время заседания произошла потасовка: народный депутат от "ЕС" Михаил Бондарь толкнул нардепа из "ОПЗЖ" Олега Волошина. Об этом сообщает Страна.ua.

Потасовка произошла во время выступления нардепа от "Голоса" Романа Лозинского, который с трибуны говорил о том, что необходимо запретить работать в Раде журналистам телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik.

"Рашизм не должен проходить на 3-й этаж парламента", — заявил Лозинский.

В это время к Лозинскому подошли нардепы от ОПЗЖ и депутаты от других партий, произошла потасовка.

"Я бы ему сказал, что представитель партии, которая по всем опросами не имеет шансов пройти в следующий созыв, не может рассказывать партии, которая занимает первое место по социологическим опросам, должны ли они сидеть в этом зале или не должны. Рассказывать, кто должен сидеть в Раде, а кто нет — решает только украинский народ", — сообщил Волошин о том, что хотел рассказать Лозинскому.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что решение СНБО закрыть телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "Zik" является противодействием информационному яду в гибридной войне с Россией, которая идет уже седьмой год.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".