Аваков о запрете телеканалов: Ряд ряд украинских изданий финансировались из "Л/ДНР"

Министр МВД отметил, что Украина имеет право защититься от информационного яда и от информационной агрессии.

Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что решение СНБО закрыть телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "Zik" является противодействием информационному яду в гибридной войне с Россией, которая идет уже седьмой год.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

На вопрос в студии, на основании каких материалов было принято это решение, глава МВД ответил, что они существуют, но часть из них засекречена.

"Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения. Такие материалы есть. С моей точки зрения, они более чем обоснованы. Они опираются на два периода. Один период касается деятельности с 18-го года и тамошних фактов, когда фракция "Народного фронта" в парламенте инициировала этот процесс первый раз. И фактов, которые сейчас были предъявлены Службой безопасности. Есть засекреченные и открытые материалы", – сказал Аваков.

Он добавил, что эти документы будут открыты, добавив, что полностью поддерживает решение СНБО и президента, потому, что Украина имеет права защищаться от информационной агрессии.

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"Эти материалы, безусловно, будут идти вперед в зависимости от того, какую тактику выберет следствие, какую тактику выберет прокурор. И мы их увидим. Но это не отменяет права государства Украина защитится от информационного яда и от информационной агрессии. Поэтому я поддерживаю полностью все, что сделал президент Украины. И я есть частью этого решения", – сказал министр.

Аваков также отметил, что в основе решения СНБО лежат факты, что ряд украинских изданий финансировались из так называемых "Л/ДНР".

"С помощью денег, заработанных, в том числе на территории "ДНР", финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государства-агрессора", – сказал он.

Однако Аваков не рассказал, о каких именно украинских изданиях идет речь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".