Аваков про заборону телеканалів: Ряд українських видань фінансувався з "Л/ДНР"

Міністр МВС зазначив, що Україна має право захиститися від інформаційної отрути і від інформаційної агресії.

Міністр МВС України Арсен Аваков заявив, що рішення РНБО закрити телеканали "NewsOne", "112 Україна" і "Zik" є протидією інформаційній отруті в гібридній війні з Росією, що йде вже сьомий рік.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1 + 1.

На питання в студії, на підставі яких матеріалів було прийнято це рішення, голова МВС відповів, що вони існують, але частина з них засекречена.

"Що стосується матеріалів, які лежать в основі такого рішення. такі матеріали є. З моєї точки зору, вони більш, ніж обґрунтовані. Вони спираються на два періоди. Один період стосується діяльності з 18-го року і тамтешніх фактів, коли фракція "Народного фронту" в парламенті ініціювала цей процес перший раз. І фактів, які наразі були пред'явлені Службою безпеки. Є засекречені і відкриті матеріали", — сказав Аваков.

Він додав, що ці документи будуть відкриті, додавши, що повністю підтримує рішення РНБО і президента, тому що Україна має права захищатися від інформаційної агресії.

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"Ці матеріали, безумовно, будуть йти вперед залежно від того, яку тактику обере слідство, яку тактику обере прокурор. І ми їх побачимо. Але це не скасовує права держави України захиститися від інформаційної отрути і від інформаційної агресії. Тому я підтримую повністю все, що зробив президент України. І я є частиною цього рішення ", — сказав міністр.

Аваков також зазначив, що в основі рішення РНБО лежать факти, що ряд українських видань фінансувався з так званих "Л/ДНР".

"За допомогою грошей, зароблених, у тому числі, на території "ДНР", фінансується ряд наших видань. Це неприпустима ситуація. Я попрошу не плутати свободу слова і пропагандистську отруту, яку ми отримуємо за рахунок фінансування держави-агресора", — сказав він.

Однак Аваков не розповів, про які саме українські видання йдеться.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака і його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".