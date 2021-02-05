У Верховній Раді сталася бійка через телеканали 112 Україна, NewsOne і Zik (відео)

Нардеп від "Голосу" Роман Лозинський закликав заборонити журналістам закритих каналів працювати в Раді, але його слова не сподобалися депутатам від "ОПЗЖ".

У Верховній Раді під час засідання сталася бійка: народний депутат від "ЄС" Михайло Бондар штовхнув нардепа з "ОПЗЖ" Олега Волошина. Про це повідомляє Страна.ua.

Бійка сталася під час виступу нардепа від "Голосу" Романа Лозинського, який з трибуни говорив про те, що необхідно заборонити працювати в Раді журналістам телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik.

"Рашизм не повинен проходити на 3-й поверх парламенту", — заявив Лозинський.

У цей час до Лозінського підійшли нардепи від ОПЗЖ і депутати від інших партій, сталася бійка.

"Я б йому сказав, що представник партії, яка, за всіма опитуваннями, не має шансів пройти в наступне скликання, не може розповідати партії, яка посідає перше місце за соціологічними опитуваннями, чи повинні вони сидіти в цьому залі, чи не повинні. Розповідати, хто повинен сидіти в Раді, а хто ні — вирішує тільки український народ", — повідомив Волошин про те, що хотів розповісти Лозинському.

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Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака і його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Міністр МВС України Арсен Аваков заявив, що рішення РНБО закрити телеканали "NewsOne", "112 Україна" і "Zik" є протидією інформаційній отруті в гібридній війні з Росією, яка йде вже сьомий рік.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".