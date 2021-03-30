Порошенко та "Слуги народу" влаштували бійку в Раді через нібито п'яного нардепа (відео)

Екс-президенту довелося силою прориватися до трибуни парламенту.

У Верховній Раді під час виступу нардепки від "ЄС" Ірини Геращенко сталася бійка за участю Петра Порошенка.

Геращенко з трибуни заявила, що в сесійній залі присутні депутат від "Слуги народу", який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

"У першому ряду сидить нетверезий чоловік — народний депутат і за підсумками сьогоднішнього засідання ми вимагаємо від Нацполіції провести тест на алкоголь народного депутата з першого ряду на прізвище "Ш", — сказала вона.

До трибуни намагалися пройти колеги Геращенко — Артур Герасимов і Петро Порошенко, але їм на шляху встали нардепи від "Слуги народу", сталася бійка.

"Заберіть цю п'яну морду, зробіть йому тестування на алкоголь", — заявив Порошенко.

Глава Ради Дмитро Разумков звернувся до Порошенка з фразою: "Петро Олексійович, я розберуся" і закликав з'ясовувати стосунки "за допомогою бійок" поза стінами парламенту.

PavlovskyNews повідомляє, що Геращенко запідозрила нардепа від "Слуги" Сергія Швеця у вживанні алкоголю. Той спростував те, що був п'яний і назвав звинувачення "провокаціями".

За його словами, бійка сталася через те, що він "стояв спиною" до Геращенко. Під час того, як Швець давав коментар, підійшов фотограф Андрій Дзиндзя і почав звинувачувати його в тому, що бачив його п'яним під час його роботи на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, у лютому у Верховній Раді під час засідання сталася бійка: народний депутат від "ЄС" Михайло Бондар штовхнув нардепа з "ОПЗЖ" Олега Волошина.