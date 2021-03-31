Кабмин не будет перемещать министерства и ведомства в регионы, там создадут новые, - Немчинов

Благодаря этому, считает чиновник, регионы получат дополнительные стимулы для развития и начнут улучшать свой кадровый потенциал.

Олег Немчинов, министр Кабинета министров, заявил, что правительство не собирается перемещать из Киева в регионы уже существующее ведомства. По его словам, в рамках деконцентрации органов исполнительной власти новые институции могут создавать в других административных единицах. Об этом он сообщил в комментарии "Уркинформу".

"Можем говорить о том, что, например, новые органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, эффективного управления", — сказал Немчинов.

Впрочем, по его словам, для старта такой деконцентрации необходимо, чтобы ВРУ приняла наработанный Кабмином законопроект, который вносит изменения в Закон "О Кабмине".

"Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительством будет направлен в Верховную Раду. Мы предусматриваем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", — отметил Немчинов.

Напомним, 29 марта Немчинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил начать деконцентрацию центральных органов исполнительной власти. Тогда министр писал на своем Telegram-канале о том, что речь о "перемещении ведомств из Киева в регионы" в течение ближайших двух лет.

Ранее Владимир Зеленский предложил разработать "паспорта вакцинации" и ввести их в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров, в свою очередь, добавил, что Кабмин следит за наполнением реестра вакцинированных — это поможет быстро собрать данные для "паспортов вакцинации", когда придет время реализовать проект.