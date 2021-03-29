Украине необходимо разработать систему "паспортов вакцинации", – Зеленский

В ближайших планах, уверяет президент, вакцинация 70% взрослого населения Украины

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось в понедельник, 29 марта под председательством президента Владимира Зеленского, были обсуждены вопросы поставки в Украину вакцин против COVID-19 и возможность введения "паспортов вакцинации".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на сегодняшний день продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин. Также на совещании был поднят вопрос введения "паспортов вакцинации", который сейчас рассматривается во многих государствах.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации". Также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – заявил Зеленский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры и Минздрав следят за качеством данных в реестре вакцинированных с самого начала вакцинации, что позволит отображать "паспорта вакцинации", когда в этом настанет необходимость.

Ранее президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о ситуации с коронавирусом, на которых, в частности, обсуждалось введение "зеленых паспортов" для путешествий между странами.

10 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что Министерство здравоохранения будет бесплатно выдавать украинцам справки о вакцинации против COVID-19 для поездок в другие страны.

Фокус сообщал о том, что примерно с 15 июня в Европейском союзе начнет действовать единый санитарный сертификат. Об этом 28 марта в эфире телеканала LCI заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует вопрос вакцинации в Еврокомиссии.

Документ будет единым на всей территории Европы, в нем укажут персональную информацию о человеке: дату рождения, имя, номер паспорта. Кроме того, в сертификате отметят, болел ли его владелец коронавирусом и получил ли прививку.

А в Испании планируют внедрить электронные паспорта вакцинации к середине мая текущего года.