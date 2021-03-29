Україні необхідно розробити систему "паспортів вакцинації", — Зеленський

У найближчих планах, запевняє президент, вакцинація 70% дорослого населення України.

На селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу, яка відбулася в понеділок, 29 березня під головуванням президента Володимира Зеленського, були обговорені питання поставки в Україну вакцин проти COVID-19 і можливість введення "паспортів вакцинації".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, на сьогоднішній день тривають переговори за прямими контрактами на закупівлю вакцин. Також на нараді було порушене питання введення "паспортів вакцинації", яке зараз розглядається в багатьох державах.

"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем. Нам теж потрібно розробити свою систему відповідної "паспортизації". Також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", — заявив Зеленський.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Мінцифри і МОЗ стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих із самого початку вакцинації, що дозволить відображати "паспорти вакцинації", коли це знадобиться.

Раніше президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про ситуацію з коронавірусом, на яких, зокрема, обговорювалося введення "зелених паспортів" для подорожей між країнами.

10 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про те, що Міністерство охорони здоров'я безкоштовно видаватиме українцям довідки про вакцинацію проти COVID-19 для поїздок в інші країни.

Фокус повідомляв про те, що приблизно з 15 червня в Європейському союзі почне діяти єдиний санітарний сертифікат. Про це 28 березня в ефірі телеканалу LCI заявив комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який курує питання вакцинації в Єврокомісії.

Документ буде єдиним на всій території Європи, в ньому вкажуть персональну інформацію про людину: дату народження, ім'я, номер паспорта. Крім того, у сертифікаті зазначать, чи хворів його власник коронавірусом та отримав щеплення.

А в Іспанії планують впровадити електронні паспорти вакцинації до середини травня поточного року.