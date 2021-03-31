Кабмін не буде переміщати міністерства і відомства в регіони, там створять нові, — Немчінов

Завдяки цьому, вважає чиновник, регіони отримають додаткові стимули для розвитку і почнуть поліпшувати свій кадровий потенціал.

Олег Немчінов, міністр Кабінету Міністрів, заявив, що уряд не збирається переміщати з Києва в регіони вже існуючі відомства. За його словами, у рамках деконцентрації органів виконавчої влади нові інституції можуть створювати в інших адміністративних одиницях. Про це він повідомив у коментарі "Уркінформу".

"Чи можемо говорити про те, що, наприклад, нові органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону і підготовки місцевих кадрів з використанням їх на державній службі, ефективного управління", — сказав Немчінов.

Втім, за його словами, для старту такої деконцентрації необхідно, щоб Верховна Рада України ухвалила напрацьований Кабміном законопроект, який вносить зміни в Закон "Про Кабмін".

"Це урядовий законопроект, який найближчим часом після розгляду урядом буде направлений до Верховної Ради. Ми передбачаємо можливість приймати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки в Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", — зазначив Немчінов.

Нагадаємо, що 29 березня Немчінов заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував почати деконцентрацію центральних органів виконавчої влади. Тоді міністр писав у своєму Telegram-каналі про те, що мова про "переміщення відомств з Києва в регіони" протягом найближчих двох років.

Раніше Володимир Зеленський запропонував розробити "паспорти вакцинації" і ввести їх в Україні. Голова Мінцифри Михайло Федоров у свою чергу додав, що Кабмін стежить за наповненням реєстру вакцинованих — це допоможе швидко зібрати дані для "паспортів вакцинації", коли прийде час реалізувати проект.